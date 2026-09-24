IMM inició reparaciones en Garibaldi: tramos cortados, prohibición de estacionar y rutas alternativas

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que desde el lunes 21 de setiembre comenzaron una serie de obras de reparación sobre la avenida General Garibaldi.

Según lo comunicado por el organismo, los trabajos abarcarán la avenida en el tramo entre la calle Monte Caseros y bulevar Artigas.

Las obras tendrán un estimado de tres semanas de duración, finalizando el viernes 10 de octubre, tiempo en el que permanecerán cerrados los cruces:

Avenida Garibaldi y Carlos Anaya.

Avenida Garibaldi y Monte Caseros.

Luis A. Surraco y Carlos Anaya.

Luis A. Surraco y José Hernández (continuación de Estero Bellaco).

Dentro de las medidas implementadas, se detalla que el tránsito que circula habitualmente por Garibaldi, en sentido hacia bulevar Artigas, se desviará por las calles Carlos Anaya, Comandante Braga, Martín Fierro, para luego reincorporarse a la avenida Garibaldi.

En el caso de los vehículos que circulen por la avenida, en sentido contrario, es decir hacia Parque Batlle, circularán con normalidad por la avenida sin desviaciones.

No obstante, se aclara que durante el tiempo que se desarrolle la obra se prohíbe el estacionamiento en la calle Carlos Anaya, entre Garibaldi y Comandante Braga en su acera este, y en Comandante Braga, en su acera sur, en el tramo que comprende las calles Carlos Anaya y Martín Fierro.

Qué cambios tendrá el transporte público durante las obras en Garibaldi

En lo que respecta al transporte público de pasajeros, la IMM estableció que las líneas urbanas 76, con destino al Cerro, 187 y 191, ambas con destino al Palacio de la Luz, y la línea 546, con destino a Belvedere, se desviarán por las calles Carlos Anaya, Comandante Braga, Martín Fierro y Cuñapirú, para luego volver a tomar sus rutas habituales.

Al mismo tiempo, se suspenderán dos paradas ubicadas en la avenida Garibaldi en sus esquinas con Monte Caseros y Emilio Raña. En sustitución, funcionará una parada provisoria en la esquina de Martín Fierro y bulevar Artigas, según informa la comuna.