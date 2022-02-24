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A un mes del lanzamiento de Uber Taxi, la empresa da nuevos beneficios para choferes y se enfrenta a taxistas

23/02/2022, 22:54
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Taxis circulando por una calle de Montevideo. Foto: Archivo El País

CONFLICTO DE INTERÉSES

“Rechazamos a Uber, su metodología y la economía que vino a aplicar. Por eso, es lógico pensar que se rechaza a Uber Taxi”, dijo el secretario Sindicato Único Autónomo de Trabajadores del Taxi.

A poco más de un mes del lanzamiento de Uber Taxi en Uruguay, y de que ayer la empresa anunciara nuevos beneficios para choferes, el Sindicato Único Autónomo de Trabajadores del Taxi (Suatt) expresó su “rechazo” al nuevo producto a pesar de que todavía no se han reunido en asamblea para determinar su postura.

Damián Fernández, secretario del Suatt, dijo a El País: “Nosotros rechazamos a Uber, rechazamos su metodología y la economía que vino a aplicar en el país. Por eso, es lógico pensar que se rechaza a Uber Taxi”.

A su vez, opinó que lo anunciado ayer por la empresa es un cambio en la aplicación, aunque no cree que sea “tan significativo”.

La multinacional extendió el beneficio inicial del 1% de comisión hasta fin de año para los conductores que se unan antes del 31 de marzo, en base a lo que fue la respuesta positiva tanto de taxistas como de usuarios, según constató la empresa.

“Nosotros estamos siempre abiertos a colaborar y realizar acuerdos con Radio Taxi o con empresas de taxi para brindar el servicio”, dijo en tanto Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur, a El País. Y agregó: “Estamos convencidos de que hay espacio para más. Vemos una demanda que crece, pero que hoy le falta opción”.

El usuario que elija Uber Taxi también tendrá beneficios: se le reintegrará el 30% del monto del viaje para que lo puedan gastar en otros productos o en otros viajes Uber Taxi.

La nueva opción funciona con la tarifa fijada por el taxímetro y no la tarifa dinámica de Uber X.

La tarifa del taxi depende de la distancia recorrida y del tiempo que demore el viaje, esto hace que se haga difícil prever el costo exacto, por eso quienes decidan usar Uber Taxi a la hora de pedir un viaje verán un rango de precios con un mínimo y un máximo. En este sentido, el usuario puede comparar el precio entre Uber X y Uber Taxi antes de pedirlo.

Asimismo, Uber Taxi permite que los usuarios paguen los viajes por la aplicación o en efectivo.

Uber X hoy tiene 4.000 permisarios registrados en la Intendencia Municipal de Montevideo, y este es el tope que tiene permitido. Como Uber Taxi es considerado un producto independiente no se tiene que tener en cuenta esta limitante.

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