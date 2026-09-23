Marcha de la Diversidad 2026: cortes de tránsito y desvíos de ómnibus en Montevideo 

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que cortes y desvíos se realizarán durante la jornada del viernes 25 de setiembre de 2026 con motivo de la realización de una nueva edición de la Marcha por la Diversidad.

Los cortes comenzarán desde las 22:00 horas del jueves 24 y estarán enfocados desde la plaza Cagancha hasta la plaza 1º de Mayo, generando un corte en la avenida 18 de Julio para todo tipo de vehículos, incluyendo el transporte público.

Según lo informado por la comuna capitalina, la movilización partirá desde la plaza Cagancha a partir de las 19:00 horas de la jornada del viernes. El camino previsto continuará por la avenida Rondeau, para luego tomar avenida Libertador con dirección hacia la plaza 1° de Mayo, justo enfrente del Palacio Legislativo, donde se espera que se dé el punto central.

A partir de la noche del jueves 24 de setiembre, la IMM anunció que no se podrán estacionar vehículos, ni habrá circulación vehicular en la circunvalación de la plaza Cagancha, hasta las 20:00 horas del viernes.

No obstante, se prevé que se corte la circulación por la avenida 18 de Julio, a la altura de la calle Cuareim, sobre las 17:30 horas.

Qué cambios tendrá el transporte público durante la Marcha de la Diversidad 2026

La comuna detalló los desvíos que sufrirán las líneas de transporte público, que comenzarán desde las 18:00 horas del viernes 25 de setiembre hasta las 02:00 de la madrugada del sábado 26.

Las líneas suburbanas que habitualmente circulan por las calles Paysandú y Galicia serán desviadas y pasarán a circular por Julio Herrera y Obes, San José, Ejido y Paysandú. Por otro lado, las suburbanas que transitan por avenida Uruguay lo harán por avenida Uruguay, para luego desviarse por Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate (en el caso de las líneas 147 y 148), Andes (solo suburbanas) y nuevamente avenida Uruguay hacia su ruta.

Ómnibus de la empresa Cutcsa durante su recorrido en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

En cuanto a las líneas que ingresan al Centro por avenida 18 de Julio y Colonia, el desvío será por avenida 18 de Julio, Pablo De María o Fernández Crespo, Colonia, E. Acevedo, Guayabos, Martínez Trueba, Soriano o Canelones, Ferreira Aldunate y 18 de Julio hacia sus rutas. Las que circulan por 18 de Julio en sentido contrario lo harán por Liniers, San José y Ejido.

Además, quedarán temporalmente suspendidas las paradas ubicadas sobre las calles afectadas por el recorrido de la marcha, entre ellas avenida 18 de Julio, Colonia, Mercedes y avenida Libertador, entre otras. El comunicado recomienda a los usuarios consultar los desvíos específicos de cada línea y considerar rutas alternativas para sus viajes.