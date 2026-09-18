Ómnibus en Montevideo: la IMM suma salidas en tres líneas y elimina un recorrido con pocos usuarios

La Intendencia de Montevideo (IMM) resolvió aumentar las frecuencias y ajustar los recorridos de las líneas de ómnibus 113, 158 y 185. Esto con el objetivo de mejorar la conectividad en las zonas próximas a diversos centros educativos de la capital.

La medida surge tras un análisis de la demanda de usuarios y solicitudes formales de instituciones de enseñanza según lo señalado por el organismo capitalino en un comunicado.

Esta decisión busca optimizar los servicios de transporte público sin generar un costo adicional para el sistema departamental.

En ese contexto, para financiar el refuerzo de estas líneas con mayor flujo de pasajeros, la comuna capitalina decidió suprimir la línea CE2, un servicio que registraba una ocupación de apenas 14 ascensos y 6 descensos diarios en la zona del Palacio de la Luz.

Ruta de la línea CE2 suprimida por la IMM. Foto: Moovitapp/Sitio web.

El comunicado de la IMM aclara que los usuarios de ese trayecto podrán utilizar como alternativa los recorridos habituales de las líneas 124, 125, 133 y 524, que cubren el mismo sector.

Qué cambios aplicó la IMM en los recorridos de las líneas 113, 158 y 185

Los ajustes en el servicio entraron en funcionamiento y benefician de forma directa a estudiantes liceales y universitarios a través de las siguientes modificaciones:

Línea 158: Incorporó cuatro nuevas frecuencias en días hábiles, dos hacia cada sentido, en el tramo de Ciudad Vieja a Mendoza e Instrucciones para cubrir los horarios de entrada y salida del centro educativo Los Pinos.

Línea 185: Añadió una nueva salida diaria a la hora 20:15 desde la zona del liceo N.º 50 Jorge Chebataroff en el barrio Casabó, en respuesta a un pedido del Consejo de Educación Secundaria.

Línea 113: Modificó su destino final para atender el reclamo de las autoridades y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar).

En el caso de la última línea, que antes llegaba hasta el barrio de Tres Cruces con un tramo de baja demanda, ahora circula desde Malvín hasta la avenida Luis Alberto de Herrera, sumando 24 salidas diarias adicionales.

Ómnibus de transporte urbano en el transito por Av. 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Estas intervenciones en la flota capitalina se agregan a la reciente extensión de la línea local L4, que amplió su trayecto hasta la avenida Luis Batlle Berres en el barrio Nuevo Sarandí.

La decisión de cancelar la línea CE2 forma parte de un monitoreo regular informado por la IMM sobre las frecuencias del transporte colectivo urbano para implementar modificaciones en los trayectos que requieran un mayor refuerzo de unidades.