Cuándo empieza la primavera 2026 en Uruguay: fecha y hora exactas para el cambio de estación

La llegada de la primavera para el noveno mes del año en el hemisferio sur, está marcada por el fenómeno del equinoccio vernal. De acuerdo con las mediciones astronómicas para Montevideo, el comienzo oficial de la estación se producirá el martes 22 de setiembre de 2026 a las 21:05 horas.

Estas medidas exactas publicadas por Time and Date, son correspondientes a las 00:05 horas, del Tiempo Universal Coordinado (UTC), medida estándar de tiempo global que usan los estudios y relojes alrededor del mundo, del miércoles 23 de setiembre.

En el caso de Uruguay, el evento astronómico que deja atrás el invierno ocurrirá en el tramo final del año, cuando la posición de la Tierra respecto al Sol genere un incremento gradual en las temperaturas y en las horas de luz solar diarias.

Semillas de Platanos de sombra acumulados en el parabrisas de un automovil en Montevideo. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

A partir de ese momento, la duración del día experimentará un aumento progresivo, con un ritmo de crecimiento de la luz diurna que continuará acelerándose hasta estabilizarse con la llegada del solsticio de verano.

Por qué el día y la noche no duran exactamente lo mismo durante el equinoccio

Aunque el término equinoccio proviene del latín y traduce literalmente "noche igual", en la práctica astronómica la jornada del cambio estacional no registra una división exacta de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.

La igualdad estricta entre la noche y el día se conoce técnicamente como "equilux", un fenómeno que ocurre unos días antes del equinoccio de primavera en el hemisferio sur.

Lapachos en flor en la ciudad de Montevideo durante la primavera. Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El País.

En cuanto a la extensión temporal de la estación, la primavera en hemisferio sur se extiende en promedio durante 89,8 días, a diferencia del hemisferio norte, donde alcanza los 92,8 días de duración