Uruguay se mantiene como el país más pacífico de América del Sur, según informe, pese a que puntaje disminuyó

Uruguay se mantiene como el país más pacífico de América del Sur, según la edición 2026 del Global Peace Index (GPI), elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP). El país obtuvo un puntaje de 1,754 y quedó en el puesto 43 entre los 163 países y territorios incluidos en la medición. En comparación con la edición anterior, registró un leve deterioro de 0,2% en su nivel general de paz.

A nivel regional, Uruguay se ubicó por delante de Chile, Paraguay y Argentina. Chile quedó segundo en América del Sur y 52° a nivel mundial, Paraguay fue tercero y 64° en el mundo, mientras que Argentina ocupó el cuarto lugar regional y el puesto 72 global. En el extremo opuesto, Colombia fue el país menos pacífico de América del Sur, en el puesto 141 de la clasificación mundial.

El resultado uruguayo adquiere relevancia en un contexto regional de deterioro. América del Sur registró el segundo mayor retroceso entre las ocho regiones analizadas por el índice: el promedio regional empeoró 2% y ocho de los 11 países incluidos registraron una caída en su nivel de paz. El deterioro estuvo impulsado fundamentalmente por el componente de conflictos en curso, que empeoró 9,3% en el conjunto de la región.

En el caso uruguayo, el informe señala que el componente de Seguridad y Protección se deterioró 0,8% durante el último año. El principal factor detrás de ese retroceso fue el empeoramiento registrado en el indicador denominado Political Terror Scale, que mide los niveles de violencia y terror político experimentados por un país.

El resultado, sin embargo, tuvo dos contrapesos. Por un lado, el componente de Conflictos en curso no registró cambios. Por otro, el apartado de Militarización mejoró 1% en Uruguay. El informe destaca, a partir de esos resultados, que el país continúa sobresaliendo en América del Sur por sus niveles comparativamente altos de estabilidad política y sus bajos niveles de conflicto.

Pescadores con cañas al atardecer en la rambla Sur de la ciudad de Montevideo, puesta del sol sobre el Río de la Plata. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Los datos de los componentes muestran además la posición particularmente favorable de Uruguay en materia de conflictos. En el dominio de Conflicto doméstico e internacional en curso, el país obtuvo un puntaje de 1,101, uno de los mejores registros de toda la medición: quedó empatado con Islandia y Mauricio en el primer lugar de ese componente.

También presenta un buen desempeño en el componente de militarización. Uruguay obtuvo un puntaje de 1,529 y aparece entre los países con mejores registros en este apartado, por detrás de países como Islandia, Malasia, Portugal, Bután y Eslovenia, entre otros.

Metodología de medición

El Global Peace Index no mide únicamente la ausencia de guerras. La metodología combina 23 indicadores cuantitativos y cualitativos agrupados en tres grandes dimensiones: seguridad y protección de la sociedad, conflictos domésticos e internacionales en curso y militarización. Entre los indicadores considerados se encuentran la tasa de homicidios, la población encarcelada, la percepción de criminalidad, los delitos violentos, la inestabilidad política, las manifestaciones violentas, el impacto del terrorismo y el gasto militar, entre otros.

Para la edición 2026, el índice muestra un deterioro general de la paz a nivel mundial. El promedio global cayó 0,7% durante el último año, en lo que constituye el duodécimo deterioro consecutivo. De los 163 países analizados, 99 empeoraron y 62 mejoraron. En total, 119 países presentan hoy un nivel de paz inferior al que tenían en 2008, cuando comenzó a elaborarse el índice.

En ese escenario internacional, Uruguay conserva una posición relativamente favorable. Aunque perdió terreno de forma marginal frente a la edición anterior, continúa liderando América del Sur y aparece entre los países con mejores niveles de paz del continente. Su principal fortaleza, de acuerdo con el informe, está asociada a la estabilidad política y a la ausencia de conflictos internos o externos de gran magnitud.

Tránsito por Av. 18 de Julio en el barrio Centro de la ciudad de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Contraste con países de la región

El contraste con otros países de la región es marcado. Mientras Uruguay obtuvo 1,754 puntos, Chile alcanzó 1,826, Paraguay 1,882 y Argentina 1,922. Colombia, en tanto, llegó a 2,735 puntos. En el GPI, un puntaje menor representa un mayor nivel de paz.

El contexto mundial explica parte de la importancia de esta clasificación. El informe señala que existen actualmente más conflictos armados activos entre Estados que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que 103 países estuvieron involucrados, al menos parcialmente, en algún conflicto externo durante los últimos cinco años. A su vez, en 2025 se registraron algo más de 181.000 muertes violentas vinculadas a conflictos, con las guerras de Sudán y Ucrania como principales factores detrás del aumento.

En la parte más alta de la clasificación mundial volvió a quedar Islandia, seguida por Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda. En el extremo inferior aparecen Rusia, Sudán, República Democrática del Congo, Ucrania e Israel. Uruguay, con su puesto 43, se encuentra por encima de buena parte de los países de América Latina y también de varias democracias desarrolladas, aunque lejos de los primeros lugares globales.