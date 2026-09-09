Uruguay mejora sus indicadores de prematurez y suma nuevo equipamiento para la atención neonatal

A los avances de los últimos años para atender la prematurez, se suma la incorporación de nuevo equipamiento en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, gracias a la gestión y donación de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.

La prematurez, definida como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación, continúa siendo uno de los principales desafíos de la salud perinatal en Uruguay y la causa más frecuente de mortalidad neonatal e infantil.

Los indicadores de los últimos años muestran avances importantes tanto en la sobrevida como en la calidad de vida de los recién nacidos prematuros.

Entre 2019 y 2025, la prematurez en Uruguay pasó del 12% al 10%. Actualmente, entre el 1,5% y el 1,9% de los nacimientos corresponde a bebés de muy bajo peso —menos de 1.500 gramos— y un 0,4% a prematuros extremos de menos de 750 gramos.

Uno de los avances más significativos se observa en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR).

Los datos de la Red Neonatal Neocosur muestran un descenso significativo y sostenido desde 2005 en la mortalidad ajustada por riesgo de los prematuros de menos de 1.500 gramos atendidos en el centro.

En 2024, la mortalidad en este grupo se ubicó en 17%, mientras que la sobrevida sin morbilidades mayores alcanzó el 58%.

Esto significa que más de la mitad de estos recién nacidos de altísimo riesgo logra sobrevivir sin secuelas graves, un resultado que hace apenas dos décadas era impensable.

Nuevo equipamiento.

La presentación de los datos se realizó en un evento “Comienzos saludables, futuros esperanzadores, que contó con la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Salud, Asse, Hospital de la Mujer del CHPR y la Fundación Alvarez Caldeyro Barcia.

En tanto, durante el evento, la Fundación anunció la donación de un ecógrafo de última generación, para fortalecer la atención que brinda el centro hospitalario.

A esta donación se suma la reciente incorporación de una nueva pasteurizadora al Banco de Leche Humana “Dr. Rubén Panizza”, también gracias a la gestión de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.

El nuevo equipo mantiene la leche humana a una temperatura de 62,5 °C durante exactamente 30 minutos y posteriormente realiza un enfriamiento rápido y controlado. La precisión del proceso brinda mayor seguridad a la leche que reciben los bebés y, al mismo tiempo, permite aumentar la capacidad de procesamiento.

La pasteurizadora procesa cinco litros de leche humana por ciclo, lo que permite preparar un mayor volumen y alcanzar hasta 20 litros diarios.

La dimensión de este trabajo se refleja en las cifras de 2025: durante el año se recolectaron 4.000 litros de leche gracias a 500 madres donantes, que permitieron alimentar a 2.290 recién nacidos internados en cuidados neonatales, tanto del sector público como del privado.

El domingo 17 de marzo Divino celebrará el “Día de la Madre Prematuro”. lungyai/Getty Images/iStockphoto

La importancia de la prevención.

A continuación, se presentan algunas medidas clave para prevenir la prematurez durante el embarazo:

Controles prenatales

1. Controles médicos regulares: No solo en referencia a los controles ecográficos, es sumamente importante realizar una serie de análisis de sangre y exudados para descartar estreptococo, crucial para evitar infecciones en el recién nacido.

2. Control odontológico: Demás esta decir que, si la embarazada tiene un buen historial de higiene dental, continuar con los cuidados durante el embarazo es clave. De todas formas, es un punto que se debe considerar desde el momento mismo en que se planifica, o se toma conocimiento del embarazo. Tener controles odontológicos regulares, previene la aparición de focos sépticos que pueden complicar el proceso de gestación.

3. Ecografías trimestrales: Se recomienda una ecografía en cada trimestre, necesarias para evaluar el crecimiento fetal, destacando la translucencia nucal a las 11 y 13 semanas y 6 días, y la morfoestructural entre las semanas 20 y 24, para evaluar la estructura general del feto.

Alimentación y Salud

1. Alimentación saludable: Teniendo en cuenta que la embarazada no solo se está nutriendo a sí misma, sino que ahora está nutriendo a su bebe, es vital alimentarse saludablemente y evitar el sedentarismo. Es muy importante una dieta rica en Hierro, vitaminas, etc. Particularmente la ingesta de vitamina B12, ya que es crucial en el desarrollo del feto, interviniendo, por ejemplo, en el desarrollo del sistema nervioso, la formación de glóbulos rojos. También la incorporación de Ácido Fólico, vital en la prevención de defectos del tubo neural.

2. Evitar sustancias nocivas: El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas debe ser evitado, ya que son factores que aumentan el riesgo de un parto prematuro.

3. Manejo de enfermedades: Es crucial Tener identificadas y tratadas las posibles enfermedades de la embarazada, por ejemplo, Diabetes, Hipertensión, etc.

4. Vacunación: Es un factor clave tener todas las vacunas obligatorias al día. Pero también tener en cuenta que hoy hay otras vacunas muy importantes disponibles en nuestro país, por ejemplo, la vacuna contra el VRS (Virus Respiratorio Sincitial). Este virus es el mayor causante de Bronquiolitis en recién nacidos y lactantes, teniendo una alta tasa de mortalidad. Se administra durante el embarazo, entre las semanas 32 y 36 + 6 días de gestación, para que la madre produzca anticuerpos que pasen al feto y lo protejan después del nacimiento.

En definitiva, la prevención de la prematurez comienza con un cuidado prenatal adecuado y una atención integral a la salud de la madre y el bebé. Siguiendo estas recomendaciones, se puede reducir significativamente el riesgo de nacimientos prematuros y asegurar un desarrollo saludable para los recién nacidos.

La prematurez sigue requiriendo atención.

Uruguay atraviesa, además, un descenso sostenido de la natalidad. Mientras que en 2015 se registraban aproximadamente 47.000 nacimientos por año, en 2025 fueron cerca de 30.000. El 17% de esos nacimientos es atendido en el Centro Hospitalario Pereira Rossell.

La prematurez continúa teniendo un peso determinante en los principales indicadores de salud infantil: concentra hasta el 70% de la mortalidad neonatal y el 30% de la mortalidad infantil. En 2024, la tasa de mortalidad infantil de Uruguay fue de 6,5 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad neonatal se ubicó en 4,3 por mil.

Cada 9 de setiembre, el Día Nacional de la Prematurez busca poner en agenda la realidad de los bebés que nacen antes de tiempo, reconocer el trabajo de los equipos de salud neonatal y acompañar a las familias que atraviesan esta experiencia.

Los avances registrados en los últimos años muestran el impacto de la atención especializada, la incorporación de tecnología y el trabajo conjunto entre los equipos de salud y las organizaciones que los acompañan.

