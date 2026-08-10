Montevideo está entre los peores puertos, según un índice elaborado por el Banco Mundial

El puerto de Montevideo se ubicó en la posición 311 de 405 terminales situadas en todo el mundo, según un informe publicado por el Banco Mundial en junio de este año que circuló el viernes 7 entre operadores políticos.

El documento, titulado “Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores” (CPPI) elaborado por el Banco Mundial y S&P Global, una de las empresas multinacionales de análisis financiero e inteligencia de mercado más grandes e importantes del mundo, sostiene que en el relevamiento Montevideo alcanzó una puntuación negativa de -15. Este indicador señala que la terminal montevideana tuvo tiempos de rotación de buques algo superiores/más lentos que el promedio de referencia global.

La evolución del Ranking Mundial del Banco Mundial señala que en el informe de 2025 el puerto capitalino se ubicó en la posición 289; en el documento de 2024 se situó en el puesto 384; en el memorándum de 2023 en el lugar 304 y en el relevamiento de 2022 en la ubicación 265 de 370 puertos evaluados.

El estudio sobre el funcionamiento de los puertos comenzó a hacerse en 2020 y se publicó en 2021. En esa ocasión no se publicó un ranking comparativo de las terminales portuarias evaluadas.

Para elaborar el ranking, el Banco Mundial no utiliza encuestas sino que se basa en datos objetivos de tráfico marítimo. Dicha clasificación mide la eficiencia operativa, evaluando principalmente el tiempo total que pasa un buque portacontenedores en el puerto (desde que llega a la zona de fondeo/espera, atraca, realiza las operaciones de carga y descarga, hasta que zarpa) en relación con el volumen de contenedores movilizados.

La lista de mejores puertos es liderada por el puerto de Fuzhou (China), con una puntuación positiva de 145 puntos. Montevideo, como se dijo, tiene un calificación negativa de -15.

En el lugar número 20 se encuentra el puerto de Posorja (Ecuador) e Itapoa (Brasil) en la posición 58, según señala el informe del Banco Mundial.

Crítica

Durante la conmemoración del 110° aniversario del Centro de Navegación (Cennave) realizada el 28 de julio en el Radisson Victoria Plaza Hotel, la presidenta de la agremiación empresarial, Mónica Ageitos, planteó una mirada crítica a la situación actual que vive en el puerto de Montevideo.

Ante la presencia de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, de autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y empresarios, Ageitos señaló que existen desafíos que condicionan la competitividad portuaria del Uruguay. “Esto porque hoy compartimos una profunda preocupación por el presente y el futuro de la actividad portuaria de nuestro país”, dijo la presidente de la gremial de empresarios y operadores logísticos, portuarios y marítimos del país. Agregó que las empresas portuarias soportan hoy “una conflictividad severa” en el marco de interrupciones operativas por negociaciones en los Consejos de Salarios basadas en plataformas que luego se diluyen, paros antes de iniciar los diálogos, permanentes asambleas con paralización de actividades y bloqueos en los accesos a los puertos de Montevideo y Nueva Palmira.

“Detener los puertos tiene un costo altísimo”, advirtió Ageitos. Y señaló que bloquear las vías de entrada y salida de los puertos también tiene un precio elevado.

“¿Alguien cree que estas acciones son inocuas o que no tendrán consecuencias a corto y mediano plazo? Quienes promueven estas medidas deben asumir su responsabilidad cuando los efectos se sienten”, advirtió en referencia a las acciones impulsadas por el sindicato portuario.

Pese a que no aludió en su discurso al ranking elaborado por el Banco Mundial, Ageitos insistió en que los puertos uruguayos compiten en una región con terminales que ofrecen los mismos servicios, invierten con fuerza en infraestructura, profundidades y equipamiento, que tienen sus propios volúmenes en contenedores y graneles y que amplían sus prestaciones para captar carga de otros países y avanzan hacia la desregulación.

Agregó que este segundo semestre del año exige a las autoridades estatales definiciones profundas para impulsar las inversiones privadas y solucionar los problemas de dragado en el puerto de Montevideo y de su canal de acceso. “Sólo con una gestión fuerte podremos frenar la fuga de cargas”, advirtió.

El jueves 6, en una entrevista concedida a El País, Ageitos insistió sobre las consecuencias negativas para el puerto si continúa la conflictividad en el sector.

-¿Qué impacto puede generar al país los paralizaciones del gremio portuario (Supra) en general o del sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el movimiento de contenedores?

-Estamos en un momento de una competencia muy agresiva de parte de los puertos de la región y detener los puertos no solo implica tiempo y dinero, sino que también una mancha en la imagen del país. Como puerto hub que queremos ser, nos tenemos que destacar por ser efectivos, rápidos y agilizar los movimientos de cargas. Lo que logramos en esos casos (paros), es que lo único que vean los armadores (de los barcos) y los cargadores es que no pueden llegar al puerto de Montevideo en el momento que deberían con los costos que ello tiene. En muchas ocasiones nos ven como un puerto difícil, un puerto complicado y esas cosas manchan la imagen del país. Muchas veces no se fija en ello (a la hora de parar).

-En su discurso usted mencionó que hay una fuga de cargas en el puerto. ¿De qué entidad es esa pérdida?

-Hay armadores que han optado por otros puertos y no por el puerto de Montevideo. Eso sí ha pasado en lo que tiene que ver con movimiento de contenedores. Pero también tenemos que tener en cuenta todas las cargas. Es fundamental dar un buen servicio a las cargas y a los armadores para que puedan seguir viniendo a Uruguay.

Más paros

El viernes 7, la Terminal Cuenca del Plata informó que, por medidas gremiales, no habría atención de camiones el sábado 8, domingo 9 y hoy. Tras avances en negociaciones en el Ministerio de Trabajo, el sindicato planteó la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial recientemente acordada para el sector de la construcción, según informó TCP en un comunicado fechado el viernes 7.

El gremio también reclamó un incremento sustancial de la cantidad de jornales asegurados independientemente de que exista o no trabajo efectivo.

Por su parte el sindicato portuario acusó a las autoridades de TCP de “no negociar de buena fe ni en un marco de paz sindical”.