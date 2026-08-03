ANP inició el dragado en el puerto de Montevideo por 20 millones de dólares con una draga china
Los trabajos a cargo de Shanghai Dredging Company buscan recuperar las profundidades operativas en la Dársena II y el Antepuerto para garantizar la navegabilidad de buques comerciales.
La Administración Nacional de Puertos (ANP) informó que se dio inicio a una campaña de dragado mediante servicios contratados en las áreas interiores del puerto de Montevideo, a cargo de la empresa Shanghai Dredging Company (SDC).
Según supo El País de fuentes portuarias, el costo de la campaña de dragado oscilará los US$ 20 millones. Una parte de esos fondos ya están establecidos en el presupuesto de este año del organismo portuario y otra parte se incluirá en el de 2027.
Antes de realizar el dragado, se hicieron trabajos de batimetría para establecer la profundidad de zonas del puerto y el Antepuerto. Luego la draga china dragará esas zonas, se hará una nueva batimetría y ahí se establecerá la cantidad de lodo extraído del fondo del recinto portuario, explicaron las fuentes.
Según la ANP, los trabajos comenzaron en la Dársena II y áreas de atraque, donde opera la draga Hang Jun 4018, cuya tripulación está integrada en un 50% por personal uruguayo embarcado, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
La campaña se desarrollará en tres etapas: Dársena II y áreas de atraque; Antepuerto y Dársena Capurro.
Según la ANP, el objetivo de esta campaña es recuperar y mantener las profundidades operativas establecidas en las áreas interiores del puerto de Montevideo, complementando las tareas de mantenimiento de dragado que la entidad estatal desarrolla en el Canal de Acceso, a fin de garantizar las condiciones de navegabilidad y la continuidad de las operaciones portuarias.
Después de trabajar en zonas portuarias estatales, la draga china operará frente a los muelles de las terminales especializadas UPM (celulosa), Terminal Cuenca del Plata (contenedores) y Terminal de Graneles Montevideo.
Dichas terminales necesitan dragar aproximadamente 80.000 metros cúbicos frente a sus muelles. Cada una de las terminales pagará el costo de dragado de sus propias áreas.
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