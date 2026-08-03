ANP inició el dragado en el puerto de Montevideo por 20 millones de dólares con una draga china

La Administración Nacional de Puertos (ANP) informó que se dio inicio a una campaña de dragado mediante servicios contratados en las áreas interiores del puerto de Montevideo, a cargo de la empresa Shanghai Dredging Company (SDC).

Según supo El País de fuentes portuarias, el costo de la campaña de dragado oscilará los US$ 20 millones. Una parte de esos fondos ya están establecidos en el presupuesto de este año del organismo portuario y otra parte se incluirá en el de 2027.

Antes de realizar el dragado, se hicieron trabajos de batimetría para establecer la profundidad de zonas del puerto y el Antepuerto. Luego la draga china dragará esas zonas, se hará una nueva batimetría y ahí se establecerá la cantidad de lodo extraído del fondo del recinto portuario, explicaron las fuentes.

Según la ANP, los trabajos comenzaron en la Dársena II y áreas de atraque, donde opera la draga Hang Jun 4018, cuya tripulación está integrada en un 50% por personal uruguayo embarcado, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

La campaña se desarrollará en tres etapas: Dársena II y áreas de atraque; Antepuerto y Dársena Capurro.

Según la ANP, el objetivo de esta campaña es recuperar y mantener las profundidades operativas establecidas en las áreas interiores del puerto de Montevideo, complementando las tareas de mantenimiento de dragado que la entidad estatal desarrolla en el Canal de Acceso, a fin de garantizar las condiciones de navegabilidad y la continuidad de las operaciones portuarias.

Después de trabajar en zonas portuarias estatales, la draga china operará frente a los muelles de las terminales especializadas UPM (celulosa), Terminal Cuenca del Plata (contenedores) y Terminal de Graneles Montevideo.

Dichas terminales necesitan dragar aproximadamente 80.000 metros cúbicos frente a sus muelles. Cada una de las terminales pagará el costo de dragado de sus propias áreas.