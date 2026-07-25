Poder Ejecutivo aprobó rescindir contrato de concesión a la empresa Lobraus en el puerto de Montevideo tras incumplimientos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aprobó la decisión de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de rescindir el contrato de concesión con la empresa Lobraus Puerto Libre, que tenía a su cargo la construcción y explotación de un edificio de depósitos, cámaras frigoríficas, oficinas y un restaurante dentro del Puerto de Montevideo.

El contrato fue firmado el 15 de enero de 2016 con una concesión por 30 años, durante los que la empresa se comprometía a construir las obras y pagar un canon mensual de US$ 30.000 a la ANP. El proyecto incluía la construcción y explotación de un edificio con depósitos generales, especiales, cámaras frigoríficas, oficinas y otros espacios dentro del puerto de Montevideo.

Mercado. Año tras año se alcanzan cifras récords de importaciones de autos eléctricos; las demoras en entregas al público oscilan entre 60 y 120 días por la alta demanda. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

La ANP entendía que la empresa incumplió obligaciones; no realizó las inversiones comprometidas y debía 10 meses de canon (nueve eran consecutivos). Por este motivo, resolvió rescindir el contrato, ejecutar la garantía de cumplimiento y dejar a salvo otras acciones legales.

El MTOP concluyó que los incumplimientos estaban comprobados y que la empresa había tenido “múltiples oportunidades de defensa”, según señala el decreto suscrito por el Poder Ejecutivo.

Vista del Puerto de Montevideo con gruas y embarcaciones, ND 20250828, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

“El MTOP, en su informe jurídico manifiesta que la decisión adoptada por la ANP en relación a los citados incumplimientos por parte de la Concesionaria ha sido estudiada y fundamentada en una plataforma fáctica lo suficientemente clara, entendiendo que la misma ha contado con múltiples oportunidades de defensa, por lo que se estaría en condiciones de promover la rescisión de la referida Concesión, previa intervención del Tribunal de Cuentas”, concluye el decreto.

La polémica en torno a Lobraus volvió a avivarse en enero de este año cuando la ANP resolvió iniciar el proceso de rescisión del contrato, por lo que la empresa debió detener sus operaciones y comenzó a devolver mercaderías a sus clientes, según supo El País en ese momento en base a fuentes portuarias. Hasta ese momento, la empresa había construído un único depósito.