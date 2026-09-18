Del fin de semana primaveral al regreso del invierno: pronostican lluvias y un marcado descenso térmico

El pronóstico del tiempo marca un fin de semana primaveral con calor en comparación con lo que han sido los anteriores, y en la previa del pasaje de un frente frío que traerá algunas lluvias y un descenso de temperatura. Tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como especialistas independientes señalan la posibilidad de precipitaciones el domingo a última hora y la posibilidad de que estas inclemencias continúen el lunes temprano.

El meteorólogo Guillermo Ramis informó que "el domingo de noche pasa un frente frío y hay lluvia a última hora" y que "el lunes de mañana puede haber algún chaparrón, pero pasa rápido". Lo que quedará el lunes y martes es un tiempo ventoso con temperatura en caída.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) planteó que este viernes habrá 11° de mínima y 22° de máxima con abundante nubosidad; el sábado habrá entre 12° y 22° y también estará nuboso; el domingo la mínima será de 13° y la máxima de 22°, cubierto y con lluvia en la noche.

Ramis indicó que el lunes la temperatura oscilará entre 12° y 19° con viento del oeste y el martes entre 7° y 13°, con abundante nubosidad y viento del suroeste, lo que marcaría el regreso a un tiempo similar al de invierno.

El meteorólogo Mario Bidegain también indicó, con base en el modelo GFS, que hay lluvias previstas para la semana que viene pero fundamentalmente concentradas en el noreste, donde se esperan hasta 25 milímetros acumulados.

#Pronóstico de lluvias acumuladas (mm) según #GFS, de SAB19 a VIE25 setiembre, sobre Sudamérica. Se prevén de 50-150 mm sobre Santa Catarina y Norte Rio Grande Sul (#Brasil) y Misiones (#Argentina). Sur de #PBSAS (ARG) y NE #Uruguay 5-25 mm. pic.twitter.com/WIMQKVwlw2 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 18, 2026

Previamente había mostrado un pronóstico de Meteoblue para Montevideo que indica chaparrones escasos entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de JUE17 a MIE23 setiembre. Se espera ascenso temperaturas con temp. máximas: 22°C, 24°, 24° y 24°C de JUE17 a DOM20. Posterior ingreso aire frio provocará lluvias última hora DOM20 y LUN21. Mejora para MAR22set. pic.twitter.com/qxLISlGNkz — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 17, 2026

Un pronóstico actualizado de la misma agencia indica máximas de entre 23° y 24° para viernes, sábado y domingo, pero "habrá lluvias con tormentas" en la tarde del domingo, con menos de cinco milímetros acumulados.

#Pronóstico de temperaturas y lluvias sobre #Montevideo (URU), según @meteoblue, de VIE18 a DOM20 setiembre. Se esperan temp. máximas de 23/24°C para VIE18 y SAB19 y para DOM20 23°C. Habrá lluvias con tormentas para la tarde DOM20 (< 5 mm). pic.twitter.com/EPZnZRpYk9 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 18, 2026

Pronóstico del tiempo de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

Inumet pronostica para Montevideo y el área metropolitana un viernes algo nuboso y nuboso con 10° de mínima y 22° de máxima; el sábado se esperan entre 12° y 21° con cielo nuboso y el domingo la temperatura oscilará entre 14° y 21° con cielo de nuboso a cubierto y probables precipitaciones, fundamentalmente a la noche con "rachas fuertes asociadas a tormentas".

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

El lunes, según Inumet, hay probabilidad media de precipitaciones en la capital y la temperatura empezará un camino de bajada: 12° de mínima y 18° de máxima. El martes oscilará entre 9° y 15°, ya sin lluvias.