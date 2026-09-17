Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

El pronóstico para el viernes 18 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El rango térmico nacional previsto irá de 5°C a 27°C. En el Área Metropolitana, la temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 22°C. Habrá aumento de nubosidad hacia la segunda mitad de la jornada.

El País
El País
17/09/2026, 19:47
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 18 de septiembre de 2026 tendrá condiciones mayormente estables en Uruguay, aunque con aumento de nubosidad en varias zonas hacia la segunda mitad de la jornada. El rango térmico nacional previsto irá de 5°C a 27°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana transcurrirá con cielo algo nuboso y momentos de mayor claridad, acompañada por vientos del noreste y este de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones, mientras el viento será del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 27°C.

Suben las temperaturas y rozarán los 25°C: qué pasará con el tiempo los próximos cinco días en Uruguay

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso y períodos despejados, además de neblinas y bancos de niebla, con vientos del noreste y este de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la alternancia entre nubosidad y claros, con neblinas y viento del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 24°C.

Nubes, nubosidad.
Nubes, nubosidad.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el suroeste, la mañana presentará cielo claro a algo nuboso y viento del noreste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche habrá pasajes de nubosidad con intervalos de cielo más abierto, bajo vientos del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 25°C.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo claro a algo nuboso y viento del noreste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se prevén condiciones algo nubosas a nubosas, con períodos de claridad y viento del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 5°C y máxima de 24°C.

En el este, la mañana estará marcada por cielo claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, además de viento del noreste de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche aumentará parcialmente la nubosidad, con algunos claros, neblinas y viento del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 5°C y máxima de 24°C.

Nubes, cielo, clima.
Nubes, cielo, clima.
Foto: Estefanía Leal/El País.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso y viento del noreste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claridad, viento del noreste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso y viento del noreste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche predominará el cielo algo nuboso a nuboso, con intervalos de claridad y viento del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Inumet
Te puede interesar