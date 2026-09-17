El pronóstico para el viernes 18 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 18 de septiembre de 2026 tendrá condiciones mayormente estables en Uruguay, aunque con aumento de nubosidad en varias zonas hacia la segunda mitad de la jornada. El rango térmico nacional previsto irá de 5°C a 27°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana transcurrirá con cielo algo nuboso y momentos de mayor claridad, acompañada por vientos del noreste y este de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones, mientras el viento será del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 27°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso y períodos despejados, además de neblinas y bancos de niebla, con vientos del noreste y este de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la alternancia entre nubosidad y claros, con neblinas y viento del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 24°C.

Nubes, nubosidad. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el suroeste, la mañana presentará cielo claro a algo nuboso y viento del noreste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche habrá pasajes de nubosidad con intervalos de cielo más abierto, bajo vientos del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 25°C.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo claro a algo nuboso y viento del noreste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se prevén condiciones algo nubosas a nubosas, con períodos de claridad y viento del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 5°C y máxima de 24°C.

En el este, la mañana estará marcada por cielo claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, además de viento del noreste de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche aumentará parcialmente la nubosidad, con algunos claros, neblinas y viento del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 5°C y máxima de 24°C.

Nubes, cielo, clima. Foto: Estefanía Leal/El País.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso y viento del noreste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claridad, viento del noreste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso y viento del noreste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche predominará el cielo algo nuboso a nuboso, con intervalos de claridad y viento del noreste de 10-40 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.