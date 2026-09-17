Desmantelaron siete campamentos irregulares entre los médanos de la playa Brava en Punta del Este
La Armada y la Seccional 14.ª realizaron un despliegue costero en Maldonado. Quienes pernoctaban fueron identificados y la Intendencia requisó los materiales abandonados.
Personal de Prefectura llevó adelante este jueves un operativo en Punta del Este, Maldonado, en el que se desmantelaron siete campamentos irregulares que se hallaban en la franja costera del departamento.
Según informó el medio local FM Gente y confirmó El País con fuentes de la Armada Nacional, el procedimiento tuvo lugar en la zona de playa Brava. Al lugar concurrieron varios móviles y efectivos pertenecientes a Prefectura. Además, se contó con el apoyo de personal de la Seccional 14.ª de San Rafael.
En el marco del operativo, se localizaron a tres personas mayores de edad que pernoctaban en los campamentos irregulares. Estos individuos fueron trasladados para ser identificadas en caso de que pese sobre ellas un pedido de requisitoria. Posteriormente, se les alertó que está prohibido pernoctar y acampar en la zona, para luego ser liberados.
Por otro lado, las autoridades constataron durante el despliegue del operativo otros campamentos que se encontraban sin personas a cargo. Allí intervino la Intendencia de Maldonado, que requisó los materiales de los campamentos para despejar la zona a través de camiones.
Según explicaron desde la Armada a El País, el hallazgo de este tipo de campamentos puede darse por personal de Prefectura en el marco de patrullajes de rutina o mediante denuncias realizadas por vecinos de la zona. Además, estas construcciones irregulares tienden a ser armadas cuando el clima es más agradable, señalaron las fuentes.
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