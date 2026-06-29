Murió una persona en situación de calle en el Prado: descartan signos de violencia

Un hombre de 49 años fue hallado muerto en la vía pública en la noche de este domingo. Se trata de una persona que se encontraba en situación de calle y que se había acostado a dormir en la esquina de Joaquín Suárez y Ruy Barboza, en el Prado de Montevideo.

Ahora resta investigar cuál fue la causa de muerte pero efectivos policiales descartaron signos de una muerte violenta, como un homicidio. Investigadores intentarán determinar si, por ejemplo, el frío invernal tuvo efecto en el deterioro de la salud de la persona.

Un comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo indica que el fallecimiento del hombre fue constatado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de ASSE.

"Un testigo manifestó que el hombre había llegado caminando al lugar y se había acostado aproximadamente una hora antes de ser hallado. La escena fue preservada y se dio intervención a la Fiscalía competente y al médico forense, continuando con las actuaciones para determinar la causa del fallecimiento", apunta el escrito.

Personas en situación de calle en la Plaza de los Treinta y Tres, Montevideo. Foto Archivo El País.

Un hombre en situación de calle murió cerca del arroyo Pantanoso

Días atrás otro hombre en situación de calle fue encontrado muerto cerca del arroyo Pantanoso. El cuerpo fue hallado junto a una especie de carpa formada con telas, palos y cuerdas que estaba debajo de un puente en Camino Tomkinson.