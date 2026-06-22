Comerciantes de Centro piden “soluciones radicales” y no “parches” ante gente en calle; reclaman plan de vivienda

Una delegación de Grupo Centro, colectivo que reúne a cerca de 300 comercios de los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja, reclamó ante el Parlamento soluciones “radicales” y “de fondo” ante la problemática de personas en situación de calle en la ciudad.

En una comparecencia la semana pasada en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, el vicepresidente de la asociación, Armando Litvan, aseguró que la actividad comercial está “seriamente afectada”, pues ha tenido un “deterioro importante” que la ha “destrozado”.

“Recibimos la queja y la problemática que afecta a las personas que viven en edificios, que viven en la zona, que están notablemente afectadas. El comerciante llega a su local y se encuentra con gente que a veces le impide el paso, porque está durmiendo en la calle. Hay situaciones de gente que duerme a los costados: el público no accede; el personal que trabaja allí muchas veces se siente atemorizado; el personal femenino de algunas empresas dice: ‘Nosotros no trabajamos más allá de las seis de la tarde, porque tenemos miedo, cuando oscurece, de transcurrir por una zona donde hay gente en situación de calle, que a veces suponemos que está drogada o no está drogada, pero resulta amenazante’”, contó, según consta en la versión taquigráfica.

Litvan afirmó que “no se han logrado soluciones de fondo” pues “la situación persiste”. “La gente a veces es retirada por la Policía, pero vuelve al poco tiempo, porque no está cometiendo una falta grave; la Justicia entiende que no puede aplicar la ley de faltas y la gente a veces se retira, pero no quiere ir a los refugios. Entonces, son soluciones transitorias”, añadió.

El gobierno puso en funcionamiento en abril la “Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle”, que incluyó la conversión de los centros de estadía transitoria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) —que funcionaban solo de noche— en dispositivos de atención las 24 horas, una aplicación para reportar “alertas” en la calle, creación de 2.000 puestos de trabajo, así como la activación de la alerta roja por frío extremo.

Asimismo, los comerciantes arremetieron contra el presupuesto estatal para abordar el problema: “Las cifras que nosotros estamos manejando es que son entre US$ 70 millones y US$ 90 millones anuales; esos son los gastos que tiene el Mides, el Ministerio del Interior, y Salud Pública. Creo que ahora el Mides recibió una partida adicional de US$ 10 millones, casi $ 400 millones. Todo este monto tan importante hasta ahora no ha resuelto esta problemática”.

En ese sentido, el vicepresidente de la asociación pidió “soluciones radicales, de fondo, no parches, no soluciones temporarias”. Al mismo tiempo, la delegación reclamó respuestas en materia de vivienda, “el primer problema que enfocan” otras ciudades con la misma experiencia.

Por ello, aseguró que para el Estado no sería “un monto significativo” brindar soluciones en ese sentido. “Si consideran que una vivienda en China vale US$ 7.000 —el Mides compró de esas viviendas en la pandemia— y puede albergar hasta cuatro personas —pero supongamos que albergue a dos—, que la población en situación de calle en Montevideo es de alrededor de 4.000 personas, con 2.000 viviendas —estamos hablando quizás US$ 20 millones— solucionaríamos el problema de la gente en situación de calle en Montevideo”, aseguró.

Litvan incluso lo comparó con el presupuesto público de entre “US$ 500 millones y US$ 1.000 millones” para “resolver el problema de movilidad en Montevideo” y sostuvo que “no es un problema insoluble, porque con las leyes adecuadas, con una centralización de funcionamiento, podría resolverse en un lapso determinado esta situación”.

Consultado por los diputados sobre si se han percibido “cambios en las políticas”, dijo que por lo general hay “buena voluntad” y “sincera preocupación”, pero se terminan tomando “soluciones transitorias” y no “medidas que resuelvan algún problema de fondo”.

La diputada frenteamplista Inés Cortés manifestó por su lado que el tema es “una preocupación sumamente central del gobierno, como también ha sido del gobierno anterior y del anterior”. Sin embargo, reconoció que “claramente el Estado está fallando en la atención”.

“Es una cuestión que nadie puede negar. Nos cabe la autocrítica y la crítica a todo el sistema”, agregó. Según la legisladora, existen “fallas estructurales en cómo dar respuesta a esto”, lo cual “no es ajeno a ningún gobierno”.

Desde el 7 de mayo a la fecha, el operativo de alerta roja del gobierno ha asistido a un aproximado de entre 3.200 y 3.800 personas por día, la gran mayoría de los cuales reciben atención en refugios del Mides y el resto en los Centros de Evacuación.

Grupo Centro fue recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en marzo, cuando se manejaba la posibilidad de la eventual construcción de un túnel en 18 de Julio, lo que finalmente fue descartado.