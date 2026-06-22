Gremios estatales cuestionan el "gasto cero" en Rendición de Cuentas y preparan nuevas medidas de fuerza

Los sindicatos del sector público están en alerta ante el curso de las negociaciones y discusiones en torno a la Rendición de Cuentas. En ese escenario, algunos gremios ya resolvieron medidas de fuerza y otros evalúan los próximos pasos.

La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), que reúne a los trabajadores de las empresas públicas y de servicios descentralizados, aprobó un paro general para el próximo 8 de julio que afectará a esas reparticiones del Estado, confirmó Álvaro Goichea, miembro de la MSCE y de la mesa ejecutiva de Sutel (sindicato de funcionarios de Antel). Cada gremio resolverá en su interna cómo se plegará a la medida, agregó.

Goichea explicó que el paro surge como respuesta al planteo del movimiento sindical contrario a la decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento una Rendición de Cuentas con gasto cero. Según el dirigente de la MSCE, incluso hay una intención del Ejecutivo de aplicar “una restricción mayor a cero, porque quieren redistribuir el dinero para (cumplir con) las prioridades que estableció el gobierno”.

Esa definición, explicó Goichea, afecta a las empresas públicas y los servicios descentralizados, tanto en la operativa como en el ingreso de personal como en la destercerización de puestos de trabajo en el Estado.

“Venimos de 10 u 11 años con políticas restrictivas, con menos personal para dar los servicios y venimos diciéndole a este gobierno que pensamos que eso iba a cambiar, porque el perjuicio no es para las empresas o los servicios, sino para la población general en virtud de que la calidad de los servicios puede disminuir”, señaló.

Esta combinación de factores confluye en un panorama “complejo”, evaluó Goichea. A ello se suma que en los últimos cinco o seis años, “cada una de las empresas y organismos del Estado ha perdido gran cantidad de personal por los egresos que se producen por jubilaciones y otras situaciones, mientras que los ingresos no se han ido generando (de forma suficiente)”.

José Lorenzo López junto a directivos de COFE. Estefania Leal/Archivo El Pais

Así, los sindicatos de la MSCE van afinando su estrategia de cara a la discusión del presupuesto que los involucra, cuyo vencimiento, previsto para el 31 de julio, difiere del que engloba al resto del sector público, que expira el 30 de este mes, detalló el dirigente sindical.

Los gremios de los entes no son los únicos que están en negociaciones para decidir sus próximos pasos.

En esta jornada se realizará una reunión bipartita entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y el Codicen, comentó Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

“No vamos a brindar ninguna declaración hasta que transcurra la biparita”, afirmó.

Mientras, el sindicato de profesores de Secundaria ADES Montevideo dispuso el viernes 19 un paro de 24 horas para esta próxima semana, con fecha a confirmar, en los liceos públicos capitalinos, con movilización a Torre Ejecutiva, según informó la presidenta del sindicato, Verónica Méndez, a El País.

Por su parte, José Lorenzo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), dijo que están en conversaciones con los diferentes ministerios y la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) por el capítulo sobre funcionarios públicos de la Rendición de Cuentas.

A su juicio, esta Rendición presenta como punto “preocupante” la decisión del Poder Ejecutivo de que el gasto sea cero, aunque para los sindicatos la propuesta se traduce en un ajuste en la reposición de vacantes para financiar el crecimiento. “Es bastante particular que el gobierno intente financiar el crecimiento con reasignaciones, sacar vacantes para financiar algunas de las cosas a las que se había comprometido en este período”, señaló López.

El dirigente sindical mencionó como otra particularidad que la amplia mayoría de los trabajadores del ámbito público ya tienen un convenio salarial vigente hasta 2027, un factor que incide en el plan de acción. “Al no haber una lucha por el salario eso genera un poco menos de presión, porque es lo que siempre moviliza más”, concluyó.