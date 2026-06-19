ADES Montevideo hará otro paro de 24 horas en todos los liceos capitalinos, con movilización a Torre Ejecutiva

El sindicato de profesores de Secundaria ADES Montevideo resolvió para la semana próxima un paro de 24 horas en los liceos públicos capitalinos, con movilización a Torre Ejecutiva, dijo la presidenta del sindicato, Verónica Méndez, consultada por El País. La fecha exacta está aún por confirmarse.

La definición se tomó en una asamblea que se llevó adelante en el Liceo 35 (IAVA), que estuvo ocupado este jueves, día de paro de 24 horas en todos los liceos públicos de Montevideo, tras realizar paros zonales, con ocupación, desde el lunes al miércoles de esta semana. El nuevo paro agudiza la tensión entre los sindicatos y el gobierno en medio del reclamo por más presupuesto educativo.

En paralelo a esta medida, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) pidió esta semana, tal como informó El País, una reunión con el presidente Yamandú Orsi y con el Codicen para conseguir más presupuesto. De no recibir respuestas, activará un paro general de 24 horas en todos los liceos públicos del país.

El reclamo de ADES Montevideo, como el resto de los sindicatos, es llegar al 6% del PIB para educación y 1% en investigación, algo con lo que cuentan con el respaldo del Pit-Cnt. Un objetivo que, también, el Frente Amplio incorporó en sus bases programáticas de cara a las elecciones de 2024. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, no obstante, confirmó ya esta semana que durante el quinquenio no se cumplirá con el “6+1”.

Los sindicatos apuntan que el Poder Ejecutivo irá a esta Rendición de Cuentas con "gasto cero", en referencia a que habrá posibles reasignaciones, pero no un incremento del presupuesto. Desde el Poder Ejecutivo se marcaron cuatro prioridades, entre las que no se nombró la educación, en un escenario de "restricción fiscal".

Los docentes sindicalizados reclaman más presupuesto para mejorar la infraestructura, que advierten, está deteriorada en gran parte de los centros públicos de los diferentes subsistemas. Pero además insisten con la necesidad de contar con más cargos docentes, horas de apoyo, y psicólogos para atender las realidades sociales de los estudiantes.