Docentes del Liceo 61 continúan con ocupación en reclamo de un ascensor o rampa para mayor accesibilidad

Los docentes del Liceo 61 del Cerro continúan este jueves con la ocupación del centro educativo, en reclamo de la instalación de un ascensor o una rampa para mejorar la accesibilidad a los laboratorios y a la biblioteca, situados en la planta superior.

La dirección del centro solicitó hace un año mejoras en la accesibilidad. Semanas atrás, Secundaria respondió que no contaba con los recursos necesarios para financiar la instalación de un ascensor, cuyo costo se estima en $ 1,3 millones.

Ante esta respuesta, el núcleo sindical ocupó el centro hace una semana y, horas después, advirtió que iniciaría un paro por tiempo indeterminado a partir del martes. Esta medida derivó en una reunión celebrada el jueves pasado con el director de Secundaria, Manuel Oroño.

El jerarca se comprometió con el núcleo sindical a solicitar un nuevo informe al respecto. “Estamos haciendo un proyecto de viabilidad y costeo. En función de eso resolveremos”, señaló Oroño al ser consultado por El País.

“Se le dice a los estudiantes que es obligatorio cursar hasta tercer año de bachillerato, pero no se les garantiza el derecho a acceder a un centro educativo”, lamentó la docente Ana Antúnez Maciel, integrante del núcleo sindical del Liceo 61.

Además del reclamo por la readecuación edilicia, el sindicato denunció que la situación se agrava por la sobrepoblación del centro.

“Estamos con grupos de 40 alumnos”, señaló la docente, una cifra que supera el umbral de capacidad óptima, fijado en 30 estudiantes.

El Liceo 61 posee la oferta de bachillerato más completa de la zona oeste, con una matrícula de aproximadamente 1.000 estudiantes distribuidos en tres turnos y emplazado en una zona densamente poblada.