Fuerte malestar en consejera de la ANEP por afiche "denigrante" hacia el magisterio en Uruguay

La integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Daysi Iglesias, envió este lunes un mensaje en el que expresó su fuerte malestar por un afiche en el marco de una campaña de concientización sobre violencia de género.

El afiche, que data de mediados de noviembre del 2025, y que forma parte de la campaña "Biencriados", muestra un dibujo de un niño que estaría molestando a otra niña. Por encima de la ilustración, hay una frase que reza: "Martín me vive molestando. La maestra dice que es porque le gusto, que 'los que se pelean se aman'".

En la esquina inferior derecha del afiche, aparece el mensaje: "Estas expresiones enseñan que el maltrato y el sufrimiento son naturales en las relaciones amorosas. Eduquemos distinto, con libertad y respeto".

Los responsables de la campaña son "Violencias en Foco, Unión Europea en Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social, Inmujeres, Presidencia, la Asociación Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Naciones Unidas en Uruguay, ONU Mujeres, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), United Nations Population Fund (UNFPA) Uruguay y Unicef.

En su mensaje, Iglesias se manifestó "sumamente agredida" por el contenido del afiche. En ese sentido, subrayó que se trata de una "denigración" de "la imagen de la maestra y del magisterio".

Daysi Iglesias, consejera de ANEP electa por los docentes. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

"[El magisterio] se desvive diariamente por enfrentar las situaciones de violencia y de acoso, que son muchas veces la voz [del magisterio] que llega a los juzgados para señalar las situaciones de abuso y maltrato infantil", sostuvo Iglesias.

En la misma línea, volvió a calificar el afiche como una "falta de respeto" al título de maestra y al ejercicio de la profesión. "Es lamentable", acotó.

Además, detalló que ya le expresó su disgusto al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, al presidente del Codicen, Pablo Caggiani y a legisladores.

Iglesias también solicitó a los jerarcas de la educación que se transmita a Presidencia de la República y a Unicef la "agresión" que viven las maestras frente al afiche en cuestión.

"No hace más que socavar una imagen que, en realidad, soporta todo el peso de la educación en sus espaldas", concluyó.