Subsistemas de ANEP pidieron suba presupuestal para acciones “prioritarias” en contexto de “restricción fiscal”

En la última sesión del Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las autoridades recibieron un informe con la solicitud de incremento presupuestal de los diferentes subsistemas, de cara a una Rendición de Cuentas con un escenario de “restricción fiscal”, tal como anunció el equipo económico esta semana.

Las cifras elevadas por los subsistemas al Codicen -que aún no tomó una postura- plantea un incremento de $ 6.076 millones para 2027, $ 7.340 millones en 2028 y $ 7.839 millones, de acuerdo a la “presentación de las solicitudes de recursos presupuestales, estrategia de consolidación y propuesta de articulado”, a la que accedió El País.

El presupuesto anual de ANEP ronda en unos $ 110.000 millones. El aumento solicitado ahora por los subsistemas es inferior al que ANEP presentó el año pasado en su proyecto de presupuesto y desarrollo quinquenal.

El presupuesto genera diferencias a la interna del Codicen, entre quienes valoran que se tienen que hacer pedidos “más realistas” de cara al escenario restrictivo, y otros que plantean que se debe exigir lo que se entienda necesario y que “paguen el precio político quienes digan que no”, indicaron fuentes de ANEP a El País.

Tomando en cuenta el incremento para 2027, Secundaria pidió $ 3.547 millones, UTU $ 1.206 millones, Primaria $ 292 millones, Formación en Educación (CFE) $ 236 millones, Codicen $ 595 millones, y el Programa de Fortalecimiento de la Asistencia Escolar en la Educación Media (Paseem) $ 198 millones.

El documento marcó que los criterios fijados para este pedido se sustentaron en las “principales prioridades estratégicas del presupuesto 2025-2029 basadas en los compromisos de gobierno”.

Se consideraron “únicamente” las necesidades incrementales para 2027, así como su impacto, en caso de corresponder, en los ejercicios 2028 y 2029. Las iniciativas que requieren recursos incrementales para el 2028 en adelante no se incluyeron, añadió.

“Se realizó este esfuerzo de sistematización para posibilitar las acciones estratégicas requeridas para el cumplimiento del plan educativo aunque el Poder Ejecutivo presentará su proyecto con costo cero, según lo informado por CGN - MEF”, marcó el documento, con fecha del 26 de mayo.

La propuesta elevada a Codicen esta semana se elaboró siguiendo las pautas de agrupar las solicitudes en dos grandes bloques: uno con las acciones “prioritarias o estratégicas”, y otro con las medidas “complementarias o de fortalecimiento institucional”.

A partir de un total de $ 6.076 millones para 2027, los subsistemas solicitaron una suba de $ 2.266 millones en acciones “prioritarias”. El mayor pedido ($ 755 millones) fue para ampliar el tiempo pedagógico, a partir de acciones de extender el tiempo en los liceos, incorporar actividades deportivas y artísticas, fortalecer la alimentación, entre otros puntos.

Dentro de este mismo bloque “prioritario”, también se pidieron $ 190 millones para obra y mantenimiento y $ 185 millones en la inclusión de estudiantes atendiendo la diversidad, con maestros de apoyo itinerantes. Asimismo, se piden más fondos para avanzar en la universalización de tres años ($ 164 millones), sumando más maestros educación inicial y de primera infancia, entre otros puntos.

Mientras que en el bloque de políticas “complementarias” ($ 3.809 millones) se plantearon decenas de medidas por cada subsistema. El pago de horas de coordinación en Secundaria ($ 1.702 millones) concentra casi la mitad del pedido en este bloque.

Las proyecciones a partir de lo votado en 2025, muy por debajo de lo pedido, es que el presupuesto educativo al final del quinquenio no solo no llegaría al objetivo de “6+1” trazado por el Frente Amplio e impulsado por los sindicatos, sino que incluso sería menor al que se tiene hasta ahora.