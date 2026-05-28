Cuáles son las fechas para las vacaciones de invierno 2026 en Primaria e Inicial, Secundaria y UTU

Según el calendario de educación 2026 de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), se aproximan las vacaciones de julio 2026, lo que incrementa el interés y expectativa entre padres y alumnos sobre cuándo inicia el receso de clases de invierno.

Las fechas fueron establecidas por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) previo al comienzo del año educativo en curso. Luego de estas vacaciones de invierno 2026, le siguen las vacaciones de setiembre (o de primavera). A pesar de estas fechas, también se encuentran los feriados laborables y no laborables a los que las escuelas se adhieren, como el Natalicio de Artigas (viernes 19 de junio) o la Declaratoria de la Independencia (martes 25 de agosto).

Las fechas para las vacaciones de invierno 2026

Para Educación Inicial y Primaria las vacaciones de invierno 2026 comienzan el lunes 29 de junio y finalizan el viernes 3 de julio, según el calendario de actividades del año lectivo 2026.

También están definidas las fechas de las vacaciones de primavera para estos niveles de educación, que son del 21 al 25 de setiembre.

En Educación Secundaria los estudiantes tendrán sus vacaciones de invierno en el mismo período, entre el 29 de junio y el 3 de julio. En tanto, las vacaciones de primavera serán del 21 al 25 de setiembre.

Por su parte, la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) definió que tanto el receso de julio, como el receso de setiembre, será en las mismas fechas que los otros niveles educativos.

¿Cuándo finaliza el año lectivo 2026?

Siguiendo el calendario de educación 2026 de ANEP, educación inicial y primaria finalizan sus cursos el 18 de diciembre. Mientras que secundaria y educación técnico profesional (UTU) terminan el 27 de noviembre. Por su parte, el consejo de formación en educación culminan sus cursos el 30 de octubre y la dirección de educación de jóvenes y adultos, el 15 de diciembre.

Calendario de la educación 2026 - ANEP Foto: ANEP

¿Qué hacer en las vacaciones de julio 2026 en Uruguay?

Las vacaciones de invierno son una gran oportunidad para conocer aquellos espacios culturales y de entretenimiento que hay en el país. Por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Visuales, salidas al cine, visitas al Museo Gurvich, el Palacio Salvo, el Espacio Ciencia, entre más opciones. Es el momento perfecto para hacer turismo interno, conocer más de la cultura nacional, aprovechando el frío en las calles y recorriendo así lugares que quizás pueden pasar desapercibidos en el resto del año.