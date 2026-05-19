¿Cuándo es el próximo feriado de 2026? El asueto que tendrán los uruguayos en junio

Luego de celebrar en mayo un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, los uruguayos tendrán en junio otro feriado que está relacionado con el prócer nacional del país José Gervasio Artigas. El asueto en cuestión será el natalicio de Artigas, que caerá el viernes 19 de junio de 2026.

Este feriado es laborable, pero las oficinas públicas, los centros educativos y algunas entidades privadas no estarán en funcionamiento, por lo que las personas que no trabajen o estudien ese día tendrán un fin de semana largo para descansar.

Por otro lado, el 19 de junio suele ser un día de celebraciones familiares, puesto a que en esta fecha también se celebra el Día de los Abuelos.

Cuánto se paga por trabajar en el feriado de 19 de junio

Respecto al pago en este feriado laborable, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) indica que "el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal, mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre. Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija".

La importancia de José Gervasio Artigas para Uruguay

Un 19 de junio, pero en 1764, nació José Gervasio Artigas. Se dice que fue en Montevideo, aunque la ubicación fue motivo de debate, ya que el asiento parroquial de la Catedral no lo especifica, explicó el portal Uruguay Educa.

Fue el tercer hijo de los seis que tuvo la pareja de Martín José Artigas y Francisca Antonia Arnal. Vivió en la intersección de las actuales calles Cerrito y Colón, estudió en el colegio franciscano de San Bernardino y posteriormente, se dedicó a las tareas rurales en estancias de su padre, se indicó desde la plataforma de ANEP mencionada.

Su abuelo paterno, Juan Antonio Artigas, figuró entre los primeros pobladores de la ciudad de Montevideo.

Vista nocturna del Monumento a Artigas de la Plaza Independencia de la ciudad de Montevideo. ESTEFANIA_LEAL

Manuel fue su primer hijo, a quien tuvo en 1791 con Isabel Sánchez. Seis años después, en 1797, ingresó como soldado de caballería en el regimiento de Blandengues, aunque debió retirarse por razones de salud en 1805, consignó Uruguay Educa.

Se casó con Rosalía Rafaela Villagrán, su prima, y tuvo tres hijos: José María, Francisca y Petronila. Sin embargo, estas dos últimas fallecieron a pocos meses tras su nacimiento.

Artigas participó en la defensa de Montevideo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, y en la reconquista de la capital del virreinato. En febrero de 1811, se incorporó al movimiento revolucionario poniéndose a disposición de la junta de Buenos Aires. El 18 de mayo derrotó al ejército español en la Batalla de las Piedras y sitió Montevideo.

En octubre, sin embargo, debió retirarse hacia el río Uruguay por disposición de un armisticio pactado entre el gobierno de Buenos Aires y el español. Según el portal de ANEP, lo acompañaron 16.000 personas en el llamado "Éxodo del Pueblo Oriental".

"Artigas en la puerta de la Ciudadela", óleo sobre lienzo de Juan Manuel Blanes. Foto: Museo Histórico Nacional

Lideró las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, que conformaron la "Liga Federal" junto con la Provincia Oriental. Esta se oponía al centralismo ejercido por Buenos Aires con su puerto.

La ocupación de la Provincia Oriental por parte de Portugal, que comenzó en 1816, la lucha contra el centralismo bonaerense y el alejamiento de los caudillos del litoral argentino, causaron el exilio de Artigas a Paraguay en 1820. Allí, cerca de Asunción, falleció el 23 de setiembre de 1850.