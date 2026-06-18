Paro de Secundaria en Montevideo en reclamo de más presupuesto; ministro dijo que no se llegará al 6+1%

La Asociación de Docentes de Secundaria (ADES) de Montevideo para por 24 horas este jueves en reclamo de más presupuesto "para infraestructura y creación de cargos y equipos socioeducativos" en la Educación. "Precisamos que se quiebre el gasto cero", dijo este jueves Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo.

"No puede pasar que los estudiantes tengan una bolsita de agua caliente porque no cierran las ventanas", lamentó la docente en diálogo con Doble Click (Del Sol FM).

Este miércoles, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que durante este quinquenio lo se alcanzará la meta del 6+1% del PBI en Educación, tal y como reclaman los docentes.

"Al 6+1%, tal cual está la situación, nosotros no vamos a llegar a esa meta. Vamos sí a aumentar la inversión en educación respecto al gobierno anterior, pero no vamos a llegar a esta cifra", expresó el ministro en diálogo con Posta Oriental (Radio Oriental).

Consultada por la afirmación de Mahía, Méndez dijo este jueves que le generó "bastante tristeza" escucharlo, pero este no será un impedimento para que los docentes sigan reclamando y parando. La presidenta de ADES apuntó que, en concordancia con lo propuesto por el Pit-Cnt, el sindicato docente apoya la idea de gravar con el 1% al 1% más rico de la población "y asignarlo a la Educación".

Ocupación en el liceo IAVA. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La movilización de este jueves incluye la ocupación del liceo IAVA, donde se realizará una asamblea de ADES sobre las 11:00 de la mañana.

En la proclama, los docentes solicitan "un presupuesto que permita una verdadera educación inclusiva y accesible para los estudiantes".

ADES Montevideo para este 18 de junio Foto: ADES

Fenapes pidió una entrevista con Orsi

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) solicitó una entrevista con el presidente Yamandú Orsi; y una reunión con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para solicitar un incremento del presupuesto educativo en esta Rendición de Cuentas.

Si esta semana no hay respuesta a los pedidos, que se resolvieron hacer este domingo en una reunión del Comité Ejecutivo del sindicato, se activará un paro de Fenapes a nivel nacional. Es decir, en todos los liceos públicos del país.

Acto de la Federacion Nacional de Profesores de Educacion Secundaria, Fenapes Francisco Flores/Archivo El Pais

El pedido de reunión con Orsi es para intentar lograr un aumento en la rendición que enviará el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio al Parlamento. El País informó días atrás que desde Presidencia no prevén cambios en las prioridades fijadas que anunció el ministro de Economía, Gabriel Oddone, entre las que no se incluyó la educación.

En tanto, la reunión con Codicen es para que el ente autónomo pida al Parlamento el aumento solicitado por los subsistemas, y no una cifra menor. El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, dijo a El País días atrás que “se va con pedido de incremento presupuestal”, pero hay un debate sobre la magnitud del incremento.