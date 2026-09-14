El pronóstico para el martes 15 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, martes 15 de septiembre de 2026, el clima en Uruguay tendrá una jornada fría a fresca, con presencia de nubosidad variable, heladas en varias zonas y probables lluvias aisladas hacia la tarde o la noche; el rango térmico nacional irá de 0°C a 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana algo nubosa, con períodos de nubosidad y heladas agrometeorológicas, además de neblinas y bancos de niebla; el viento soplará del oeste entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso a nuboso, con momentos de cubierto y presencia de neblinas y bancos de niebla, mientras el viento rotará del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 3°C y una máxima de 19°C.

Para el noreste, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nubosidad, neblinas y bancos de niebla, junto con heladas agrometeorológicas; los vientos irán de variables de 0 a 10 km/h al suroeste de 10 a 20 km/h. En la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con cielo nuboso y cubierto por momentos, neblinas y probables precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento soplará del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 2°C y una máxima de 19°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y probables heladas agrometeorológicas; el viento se ubicará del noroeste al suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad variable, con períodos de cielo cubierto y probables precipitaciones escasas, acompañadas por viento del suroeste al sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 4°C y una máxima de 19°C.

En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, neblinas y heladas; el viento soplará del noroeste al suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, y el viento rotará del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 0°C y una máxima de 18°C.

Nubes, nubosidad. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas, bancos de niebla y heladas; los vientos irán del noroeste al suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones escasas, mientras el viento soplará del suroeste al sur entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, con una mínima de 0°C y una máxima de 18°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con viento del noroeste al suroeste entre 10 y 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h. En la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso y probables precipitaciones escasas, acompañado por viento del suroeste al sur de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 12°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con viento del noroeste al suroeste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, mientras el viento rotará del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 5°C y una máxima de 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.