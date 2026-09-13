El pronóstico para el lunes 14 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 14 de setiembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría, con nubosidad en buena parte del país y un rango térmico nacional que irá desde 1°C hasta 18°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana algo nubosa, con períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla, acompañada por viento del sector este de 10-20 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo entre algo nuboso y nuboso, con momentos de cubierto y neblinas, mientras el viento rotará del sector este al sector sur de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 18°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; el viento soplará del sureste a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche persistirá la nubosidad, aunque con algunos períodos de algo nuboso, además de neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas y aisladas, con viento del sureste de 10-20 km/h que pasará a variables de 0-10 km/h. La temperatura mínima será de 3°C y la máxima de 17°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla, además de heladas agrometeorológicas; el viento irá del sector este al sector norte a 10-20 km/h. Durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con cielo nuboso y cubierto, períodos de algo nuboso y neblinas, acompañado por viento del sector norte de 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 16°C.

En el centro-sur, el pronóstico indica una mañana nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, heladas agrometeorológicas, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento será del sector este de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto, también con períodos de algo nuboso, neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas, mientras el viento irá del norte al noroeste a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 15°C.

En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, junto con viento del sector este de 10-20 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento soplará del sector norte a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. La temperatura mínima será de 3°C y la máxima de 15°C.

Cielo nublado en el barrio Cordón de Montevideo. Foto: Archivo El País.

Para Punta del Este, la mañana se mantendrá nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas y aisladas; el viento irá del sureste de 10-20 km/h a variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, acompañado por viento variable de 0-10 km/h que rotará al sector norte de 10-20 km/h. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 12°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas, mientras el viento soplará del noreste al noroeste a 10-20 km/h. En la tarde y la noche se mantendrán condiciones nubosas y cubiertas, con neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas, junto con viento del sector oeste de 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.