El frío polar se instala en Uruguay pero tiene fecha de salida: a cuánto llegará la máxima la próxima semana

Los pronósticos ya advirtieron que viviríamos unos días de “subibaja” con el tiempo y este viernes ya se siente el ingreso de una masa de aire frío que hizo bajar de forma abrupta las temperaturas. “Volvemos al invierno”, apuntó en diálogo con El País el meteorólogo Mario Bidegain.

A través de su cuenta de X, el meteorólogo compartió la comparativa de diversos modelos meteorológicos y apuntó que entre este viernes 11 de setiembre y el domingo 13 “se esperan temperaturas máximas de 15°, 14° y 12°C, respectivamente. Podrían ocurrir precipitaciones durante el sábado sobre mediodía”.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) de VIE11 a DOM13 setiembre, según modelos IFS, GFS e ICON. Se esperan temp. máximas 15°, 14° y 12°C respectivamente. Podrían ocurrir precipitaciones durante SAB12 sobre mediodía. pic.twitter.com/7HzZHVILl1 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 11, 2026

A pesar del cambio abrupto, el frío invernal durará pocos días. “Ya el lunes habrá un nuevo ascenso de temperaturas, con máximas de 14°C y 15°C y va a seguir subiendo hacia mediados de semana, volviendo a lo normal para la época”, agregó Bidegain.

¿Cuándo vuelven a subir las temperaturas?

El meteorólogo Guillermo Ramis apuntó este viernes en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que este fin de semana se mantendrá muy frío, con “algún chaparrón el sábado”.

Según el pronóstico de Ramis, el lunes la mínima será de 4°C y la máxima de 14°C con cielo nuboso; el martes oscilará entre 7°C y 16°C con cielo nuboso; el miércoles las temperaturas se mantendrán entre 6° y 14° pero el cielo ya está descubierto y soleado y ya de cara al jueves las temperaturas vuelven a subir, con mínima de 6°C y máxima de 20°C y cielo soleado.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 11 de septiembre de 2026 tendrá una mínima nacional de 5°C y una máxima de 19°C.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día frío. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde/noche dominará el cielo nuboso a cubierto, con rachas de hasta 40 km/h, con temperatura mínima de 7°C y máxima de 15°C.

La tendencia para los próximos días marca continuidad de cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, períodos ventosos, rachas intensas en algunos sectores y un descenso asociado a bajas temperaturas y sensaciones térmicas.