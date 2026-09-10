El pronóstico para el viernes 11 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 11 de setiembre el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, con precipitaciones en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 7°C a 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará cubierta, con nieblas, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, acompañadas por viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h; hacia la tarde/noche continuará la nubosidad abundante, con precipitaciones aisladas, viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 9°C y máxima 19°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y probables tormentas, con viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h; en la tarde/noche el cielo seguirá entre nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 8°C y la máxima de 17°C.

En el suroeste, durante la mañana predominará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas, mientras el viento soplará del este y sureste de 10 a 30 km/h; por la tarde/noche se mantendrá la nubosidad, con viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 7°C y la máxima de 18°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, junto con viento del este y sureste de 10 a 30 km/h; hacia la tarde/noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 8°C y la máxima de 17°C.

Nubes, clima, nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, el panorama de la mañana será de cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y probables precipitaciones escasas, acompañado por viento del sureste de 10 a 30 km/h; durante la tarde/noche continuará la nubosidad, también con probables precipitaciones escasas, viento del sureste y sur de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 7°C y la máxima de 16°C.

En Punta del Este, la mañana transcurrirá con cielo nuboso y cubierto, neblinas y viento del sureste de 10 a 30 km/h; para la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 10°C y la máxima de 13°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, junto con viento del sureste de 10 a 30 km/h; hacia la tarde/noche permanecerá el cielo nuboso y cubierto, con viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 8°C y la máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.