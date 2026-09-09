El pronóstico para el jueves 10 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 10 de septiembre de 2026 el clima en Uruguay presentará abundante nubosidad, mejoras parciales y algunos fenómenos aislados, con un rango térmico nacional que irá de 4°C a 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo cubierto a nuboso, períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas; los vientos soplarán del este y sureste a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará la nubosidad, con intervalos de cielo algo nuboso, viento del sureste a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 24°C.

Para el noreste, la mañana se perfila nubosa y cubierta, con algunos períodos de cielo algo nuboso, neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento será del sector este a 10-30 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, viento del este y sureste a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 22°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso a algo nuboso, mejora gradual, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones aisladas; los vientos serán del sector este a 10-20 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo variará de algo nuboso a nuboso y el viento se mantendrá del sector este a 10-30 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 21°C.

En el centro-sur, Inumet prevé una mañana con cielo nuboso a algo nuboso, mejora progresiva, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas; el viento soplará del sector este a 10-20 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo pasará de algo nuboso a nuboso, con neblinas y viento del sector este a 10-30 km/h, también con períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 5°C y máxima de 20°C.

Nubes, nubosidad. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, períodos de algo nuboso, mejora gradual, nieblas y neblinas, con precipitaciones aisladas; los vientos serán del sector este a 10-20 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento rotará del noreste y este a 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 20°C.

En Punta del Este, el día comenzará con cielo nuboso a algo nuboso, presencia de neblinas y probables precipitaciones escasas; los vientos soplarán del noreste y este a 10-20 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo se presentará de algo nuboso a nuboso, con viento del sector este a 10-30 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 14°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará marcada por cielo nuboso a algo nuboso y probables precipitaciones escasas, con vientos del noreste y este a 10-20 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h. En la tarde y la noche el cielo oscilará entre algo nuboso y nuboso, con viento del sector este a 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.