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Giro en el pronóstico del tiempo: de los casi 20°C a un fin de semana frío con chaparrones

Los reportes de Inumet y meteorólogos anticipan un subibaja térmico para las próximas horas, con variaciones drásticas en las marcas máximas que en Montevideo pasarán de 18° a 10°.

El País
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09/09/2026, 10:12
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Mapa de precipitaciones en la noche del viernes 11 de setiembre del 2026 en Uruguay, según Ventusky.
Mapa de precipitaciones en la noche del viernes 11 de setiembre del 2026 en Uruguay, según Ventusky.
Foto: Ventusky

Cuando empezó esta semana el pronóstico del tiempo indicaba que durante viernes y sábado se registrarían nuevas lluvias en Uruguay y que estas afectarían en mayor o menor medida a todo el territorio nacional, luego de un ascenso brusco de la temperatura entre miércoles y jueves. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones ha disminuido en algunas zonas y se mantiene alta en otras regiones, según proyecciones más actualizadas.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del modelo GFS que indica que entre este miércoles y el próximo lunes se esperan algunas lluvias en Uruguay pero únicamente en el este, noreste y norte con acumulados de entre 10 y 50 milímetros.

De los 18°C primaverales al regreso del invierno: la fecha en que podrían volver las lluvias a Uruguay

¿Qué dice el pronóstico de Inumet para Montevideo y la zona metropolitana?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que mantiene una previsión de aumento de temperatura entre miércoles y jueves con respecto a la registrada en días anteriores, también achicó la probabilidad de lluvias en zonas como Montevideo.

Para la capital y el área metropolitana el pronóstico del tiempo marca 5° de mínima y 18° de máxima este miércoles, con baja probabilidad de precipitaciones aunque el cielo estará de nuboso a cubierto, tras un amanecer soleado. El jueves también hay alguna probabilidad de precipitaciones escasas aunque se mantendrá de nuboso a algo nuboso y la temperatura irá de 7° a 18°.

Para el viernes, jornada en la que se preveían lluvias, ahora están descartadas. Estará de nuboso a cubierto, la temperatura mínima será de 8° y la máxima comenzará a bajar y se ubicará en 15°.

El sábado hay alta probabilidad de lluvias en Montevideo pero serían escasas; la temperatura estará entre 9° y 11°, y el domingo, con baja probabilidad de precipitaciones, habrá entre 6° y 10°.

El panorama es distinto en el este, noreste y noroeste donde, según Inumet, hay baja probabilidad de precipitaciones escasas entre miércoles y jueves pero el viernes lloverá con más fuerza y no se descartan más lluvias el sábado. En la previa, la temperatura será anómala: en el noroeste, por ejemplo, se pronostican 23° el miércoles y 24° el jueves.

Temperaturas en "subibaja": la advertencia de Guillermo Ramis

El meteorólogo Guillermo Ramis, en tanto, anunció en Informativo Sarandí (AM 690) que las temperaturas continuarán en "subibaja" durante los próximos días, con máximas de 18° en la capital durante miércoles y jueves y una nueva caída hacia el fin de semana, que estará frío.

En cuanto a lluvias en la capital, Ramis solo prevé "algunos chaparrones no demasiado intensos" el sábado, día en que también habrá "viento del sur".

Dia de frio y lluvia en Montevideo
Gente abrigada y con paraguas caminando por Plaza Independencia
Leonardo Maine/Archivo El Pais

Tiempo de hoy miércoles 9 de setiembre: temperaturas, nubosidad y vientos, según el pronóstico de Inumet

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