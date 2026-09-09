Giro en el pronóstico del tiempo: de los casi 20°C a un fin de semana frío con chaparrones

Cuando empezó esta semana el pronóstico del tiempo indicaba que durante viernes y sábado se registrarían nuevas lluvias en Uruguay y que estas afectarían en mayor o menor medida a todo el territorio nacional, luego de un ascenso brusco de la temperatura entre miércoles y jueves. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones ha disminuido en algunas zonas y se mantiene alta en otras regiones, según proyecciones más actualizadas.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del modelo GFS que indica que entre este miércoles y el próximo lunes se esperan algunas lluvias en Uruguay pero únicamente en el este, noreste y norte con acumulados de entre 10 y 50 milímetros.

#Lluvias acumuladas (mm) previstas por #GFS sobre Sudamérica, de MIE09 a LUN14 septiembre. Se esperan de 100 a 300 mm sobre Paraná y Sao Paulo, mientras Rio Grande Sul 25-150 (#Brasil). Sobre NE de #Uruguay 10-50 mm. Sobre Misiones (#Argentina) 10-75 mm. pic.twitter.com/ZknqWyIwhw — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 8, 2026

¿Qué dice el pronóstico de Inumet para Montevideo y la zona metropolitana?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que mantiene una previsión de aumento de temperatura entre miércoles y jueves con respecto a la registrada en días anteriores, también achicó la probabilidad de lluvias en zonas como Montevideo.

Para la capital y el área metropolitana el pronóstico del tiempo marca 5° de mínima y 18° de máxima este miércoles, con baja probabilidad de precipitaciones aunque el cielo estará de nuboso a cubierto, tras un amanecer soleado. El jueves también hay alguna probabilidad de precipitaciones escasas aunque se mantendrá de nuboso a algo nuboso y la temperatura irá de 7° a 18°.

Para el viernes, jornada en la que se preveían lluvias, ahora están descartadas. Estará de nuboso a cubierto, la temperatura mínima será de 8° y la máxima comenzará a bajar y se ubicará en 15°.

El sábado hay alta probabilidad de lluvias en Montevideo pero serían escasas; la temperatura estará entre 9° y 11°, y el domingo, con baja probabilidad de precipitaciones, habrá entre 6° y 10°.

El panorama es distinto en el este, noreste y noroeste donde, según Inumet, hay baja probabilidad de precipitaciones escasas entre miércoles y jueves pero el viernes lloverá con más fuerza y no se descartan más lluvias el sábado. En la previa, la temperatura será anómala: en el noroeste, por ejemplo, se pronostican 23° el miércoles y 24° el jueves.

Temperaturas en "subibaja": la advertencia de Guillermo Ramis

El meteorólogo Guillermo Ramis, en tanto, anunció en Informativo Sarandí (AM 690) que las temperaturas continuarán en "subibaja" durante los próximos días, con máximas de 18° en la capital durante miércoles y jueves y una nueva caída hacia el fin de semana, que estará frío.

En cuanto a lluvias en la capital, Ramis solo prevé "algunos chaparrones no demasiado intensos" el sábado, día en que también habrá "viento del sur".