De los 18°C primaverales al regreso del invierno: la fecha en que podrían volver las lluvias a Uruguay

La temperatura ya comenzó a subir, como estaba previsto en el pronóstico del tiempo. Después de que el lunes comenzara con 2°C de mínima en Montevideo, este martes se registró un valor de 5°. También se espera que suba la máxima, que el lunes fue de 11° y se anuncian 15°. Así lo indica el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que incluye una tendencia ascendente hasta el jueves, previo a la llegada de nuevas lluvias.

Inumet pronostica que este miércoles en Montevideo la temperatura oscile entre 5° y 17° y el jueves habrá entre 8° y 18°. Sin embargo, también se irá incrementando la nubosidad y para el jueves hay "baja probabilidad de precipitaciones escasas". El viernes la probabilidad de lluvias sube a media y la temperatura comenzará a mostrar un descenso: la mínima será de 10° pero la máxima de 14°.

El sábado ya estará más frío, con 9° y 11°, y la probabilidad de lluvias en la capital es alta. El domingo la probabilidad es baja pero la temperatura seguirá en caída: 6° de mínima y 9° de máxima.

Las altas temperaturas de mitad de semana serán más pronunciadas en el norte, donde se esperan máximas de 20° o más. Asimismo se prevé que Montevideo y el suroeste sean las zonas menos afectadas por las lluvias del viernes y sábado.

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain explicó en diálogo con El País que se espera un ascenso de temperatura en la semana, que ya se notó este lunes con respecto al domingo, fundamentalmente en el valor de máxima. Este martes estará un poco más cálido que el lunes, el miércoles más que el martes y el jueves más que el miércoles. Habrá "tiempo bueno" hasta el jueves, pasando de los 14° de este lunes a los 20° del jueves en Montevideo, lo que implica jornadas "típicamente primaverales".

"Pero ya sobre el viernes comienza a cambiar", adelantó. Según dijo, se incrementará la nubosidad y en la segunda mitad del día empezarán las lluvias, que persistirán el sábado. En Montevideo los montos de precipitación acumulada "no serían tan importantes" sino que se ubicarían entre cinco y diez milímetros. En otras zonas del país como el este se esperan en total unos 30 milímetros, e incluso allí no se descartan tormentas. El domingo, según Bidegain, ya no lloverá pero la caída de temperatura será notoria porque se esperan para esa jornada 11° o 12° de máxima: "Volvemos a las temperaturas de invierno".

#PronósticoDelTiempo para #Montevideo, según @meteoblue, de LUN07 a DOM13 setiembre. Se espera ascenso temperaturas con tmax de 14°, 17°, 19°, 20° de LUN07 a JUE10. Desmejora con lluvias para VIE11 y SAB12 (5-15 mm). Frio, sin lluvias y cielo cubierto para DOM13 (tmáx=11°C). pic.twitter.com/2SddtnD9AJ — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 7, 2026