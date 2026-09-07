Sube la temperatura: Inumet y meteorólogos anuncian casi 20° y luego nuevas lluvias esta semana

Luego de un fin de semana muy frío, con intermitentes chaparrones y caída de graupel, los meteorólogos tienen otra previsión para los días siguientes: la temperatura irá subiendo hasta ubicarse el jueves en torno a 20°C, aunque después aparecerán nuevamente las lluvias entre viernes y sábado. Así lo indica no solo el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) sino de especialistas independientes como Mario Bidegain y Guillermo Ramis.

Bidegain explicó en diálogo con El País que se espera un ascenso de temperatura en la semana, que ya se nota este lunes con respecto al domingo, fundamentalmente en el valor de máxima. El martes estará un poco más cálido que el lunes, el miércoles más que el martes y el jueves más que el miércoles. Habrá "tiempo bueno" hasta el jueves, pasando de los 14° de este lunes a los 20° del jueves en Montevideo, lo que implica jornadas "típicamente primaverales".

"Pero ya sobre el viernes comienza a cambiar", adelantó. Según dijo, se incrementará la nubosidad y en la segunda mitad del día empezarán las lluvias, que persistirán el sábado. En Montevideo los montos de precipitación acumulada "no serían tan importantes" sino que se ubicarían entre cinco y diez milímetros. En otras zonas del país como el este se esperan en total unos 30 milímetros, e incluso allí no se descartan tormentas. El domingo, según Bidegain, ya no lloverá pero la caída de temperatura será notoria porque se esperan para esa jornada 11° o 12° de máxima: "Volvemos a las temperaturas de invierno".

Su colega Ramis indicó en Informativo Sarandí (AM 690) que esta semana "repunta un poco" la temperatura. En su pronóstico del tiempo, el jueves tendrá 18° de máxima en Montevideo y luego, con las lluvias, "baja de nuevo" para tener el fin de semana entre 12° y 13°.

El pronóstico del tiempo de Inumet

La temperatura máxima en Montevideo, según los datos de la estación meteorológica del Prado, fue de 9° el domingo y la mínima del lunes fue de 2°. El panorama comenzará a cambiar, según el pronóstico de Inumet.

Para la capital y el área metropolitana Inumet anuncia 12° de máxima este lunes, con cielo por momentos claro y por momentos nuboso. Para el martes pronostica 3° de mínima y 15° de máxima, también con momentos de nubosidad. Hacia el miércoles el panorama ya es otro: 6° de mínima y 17° de máxima y el jueves 9° y 16° (ese día otras zonas del país como el noroeste tendrán 23°). Para el viernes prevé alta probabilidad de lluvia y temperatura entre 10° y 14°. El sábado seguirá lloviendo con 10° y 12°, y el domingo habrá entre 7° y 10°, lo que nuevamente habla de un fin de semana frío.