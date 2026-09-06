El pronóstico para el lunes 7 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 7 de septiembre el pronóstico del clima en Uruguay estará marcado por bajas temperaturas, con un rango térmico nacional que irá desde -2°C hasta 15°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo entre algo nuboso y nuboso, con heladas y neblinas, además de ambiente frío; el viento soplará del este al noreste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo pasará a claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad y persistencia de neblinas, acompañado por viento del noreste y este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 1°C a 15°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso y nuboso, heladas, nieblas y neblinas, en un contexto de bajas temperaturas; los vientos serán del este al noreste de 10 a 20 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y viento del noreste y este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 13°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso, períodos de nuboso, heladas, nieblas y neblinas, junto con bajas temperaturas; el viento soplará del este al noreste entre 10 y 20 km/h. Para la tarde/noche, el cielo seguirá algo nuboso con momentos de nubosidad, presencia de neblinas y viento del noreste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 14°C.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana algo nubosa, con períodos de nubosidad, heladas, nieblas y neblinas, además de un ambiente frío; los vientos serán del este al noreste de 10 a 20 km/h. Durante la tarde/noche, el cielo estará nuboso y se mantendrán las bajas temperaturas, con viento del noreste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de -1°C a 13°C.

Nubes, cielo, clima. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con heladas, nieblas y neblinas, bajo bajas temperaturas; el viento soplará del sureste al sector norte de 10 a 20 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde/noche predominará el cielo nuboso, con neblinas y viento del sector norte de 10 a 30 km/h, también con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de -2°C a 12°C.

Para Punta del Este, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nubosidad y neblinas, en un escenario de bajas temperaturas; los vientos irán del este al noreste de 10 a 20 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo quedará nuboso y continuará el ambiente frío, con viento del noreste y este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará algo nubosa, con períodos de nubosidad, heladas y neblinas, además de bajas temperaturas; el viento soplará del este al noreste entre 10 y 20 km/h. Durante la tarde/noche, el cielo se mantendrá nuboso y el ambiente seguirá frío, con viento del noreste y este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 1°C a 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.