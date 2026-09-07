El pronóstico para el martes 8 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 8 de setiembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría al comienzo y más templada durante la tarde, con registros que a nivel nacional irán desde 0°C hasta 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará clara a algo nubosa, con presencia de nieblas y neblinas, además de heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso con neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este a 10-30 km/h en la primera parte del día y luego del sector este a 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 19°C.

Para el noreste, se prevé una mañana clara a algo nubosa, con nieblas, neblinas y heladas, acompañada por vientos del noreste y este a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y noche persistirá el cielo claro a algo nuboso, nuevamente con nieblas y neblinas, y el viento será del sector este a 10-20 km/h, también con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 1°C a 17°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas y heladas, bajo vientos del noreste y norte a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con neblinas, y el viento rotará entre noreste y norte a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 18°C.

En el centro-sur, el inicio del día tendrá cielo algo nuboso a nuboso, neblinas y heladas, con vientos del noreste y norte a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad variable, con presencia de nieblas y neblinas, mientras que los vientos serán del sector norte a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 17°C.

Nubes, nubosidad. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas, neblinas y heladas, y vientos del noreste a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con nieblas y neblinas, acompañado por vientos del sector este a 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 15°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del noreste a 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá una situación similar, con cielo algo nuboso y nuboso y algunos períodos de claro, mientras que el viento será del sector este a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 6°C a 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, además de heladas agrometeorológicas, con vientos del noreste y norte a 10-30 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, y los vientos soplarán del sector norte a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.