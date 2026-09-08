El pronóstico para el miércoles 9 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles el clima en Uruguay tendrá una jornada con abundante nubosidad, humedad y probables eventos aislados, con un rango térmico nacional que irá de 2°C a 23°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, presencia de neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, también con neblinas y chance baja de lluvias. El viento soplará del sector E a 10-30 km/h durante la mañana y rotará al E y SE a 10-30 km/h más tarde. Las temperaturas irán de 6°C a 23°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa, por momentos cubierta, con nieblas y neblinas, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas; en la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con neblinas y posibilidad baja de lluvias. Los vientos serán del sector E a 10-30 km/h durante toda la jornada. Las temperaturas irán de 4°C a 21°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad y neblinas; durante la tarde y la noche aumentará la cobertura, con cielo nuboso a cubierto y probables precipitaciones escasas. El viento será del NE y E a 10-20 km/h en las primeras horas, y luego del sector E a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 20°C.

En el centro-sur, el miércoles comenzará algo nuboso, con períodos de nubosidad, heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla; para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso, por momentos cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del NE y E a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, y luego del sector E a 10-20 km/h, también con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 19°C.

Nubes, nubosidad. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, además de heladas agrometeorológicas; hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, por momentos cubierta, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector E a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h en la mañana, y del NE a 10-20 km/h con períodos variables de 0-10 km/h más tarde. Las temperaturas irán de 2°C a 18°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad, neblinas y bancos de niebla; en la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. El viento será del NE a 10-20 km/h, cambiando a variables de 0-10 km/h durante la mañana, y luego de variables de 0-10 km/h al E y NE a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 15°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nubosidad y neblinas; para la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos soplarán del sector N a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, y luego del sector E a 10-20 km/h, también con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.