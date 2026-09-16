El pronóstico para el jueves 17 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el jueves 17 de septiembre el clima en Uruguay tendrá una jornada mayormente estable, con presencia de nubosidad variable en varias zonas y fenómenos de baja visibilidad en las primeras horas, mientras que el rango térmico nacional irá de 0°C a 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana transcurrirá con cielo algo nuboso y pasajes de mayor nubosidad, acompañado por neblinas y bancos de niebla, con viento del noreste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo estará entre claro y algo nuboso, con neblinas y viento del noreste y este de 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 5°C de mínima y 24°C de máxima.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso y momentos de nubosidad más marcada, además de nieblas, neblinas y heladas agrometeorológicas, con viento del noreste y este de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche, el panorama pasará a claro y algo nuboso, con neblinas y el viento manteniéndose del noreste y este de 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 3°C de mínima y 22°C de máxima.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos de nubosidad, junto con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del noreste y norte de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche predominará el cielo claro a algo nuboso, con neblinas y viento del noreste de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de 5°C de mínima y 22°C de máxima.

En el centro-sur, el jueves comenzará con cielo algo nuboso y lapsos de nubosidad, además de neblinas, bancos de niebla y heladas agrometeorológicas, con viento del noreste y norte de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo se presentará claro y algo nuboso, con neblinas y viento del noreste de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de 2°C de mínima y 21°C de máxima.

Día soleado con nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Este y área metropolitana

En el este, la mañana mostrará cielo algo nuboso con períodos nubosos, presencia de nieblas, neblinas y heladas, y viento del noreste y norte de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche, el cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del noreste a 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 0°C de mínima y 21°C de máxima.

Para Punta del Este, la mañana se presentará con cielo claro y períodos de algo nuboso, acompañada por viento del noreste de 10-30 km/h. En la tarde y la noche continuará el tiempo estable, también con cielo claro y algunos pasajes de nubosidad, y el viento persistirá del noreste de 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 7°C de mínima y 18°C de máxima.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con viento del noreste y norte de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo seguirá claro con períodos de algo nuboso, aparecerán neblinas y el viento será del noreste de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de 5°C de mínima y 20°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.