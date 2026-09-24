Una a una, todas las modificaciones y obras previstas en calles paralelas a 8 de Octubre y 18 de Julio

Mientras se analizan las definiciones finales para el proyecto de reforma del sistema de transporte público metropolitano, la Intendencia de Montevideo (IMM) delinea qué obras previas se deben realizar para canalizar el tránsito por calles paralelas a 18 de Julio y 8 de Octubre durante el proceso de construcción de los troncales.

El grado de dificultad es menor para el ciclo de obras en Avenida Italia, ya que está previsto que en esa calle el tránsito particular siga circulando casi como en la actualidad, a diferencia de 18 de Julio y 8 de Octubre, donde se limitará considerablemente.

La Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, que integran las intendencias y el gobierno nacional, aún está trabajando en el diseño conceptual de la reforma, que implica analizar cuadra por cuadra las modificaciones que deben realizarse en los troncales, que son 18 de Julio, 8 de Octubre y Camino Maldonado, y Avenida Italia y Giannattasio, para unir Plaza Independencia con Zonamérica y con El Pinar con dos líneas de ómnibus BRT.

Por otra parte, la IMM y también la Intendencia de Canelones deben resolver cuáles son aquellas calles que, durante y después de las obras, aumentarán considerablemente su tránsito vehicular, que en general son paralelas a los troncales. En este sentido, Germán Benítez, director de Movilidad de la comuna capitalina, explicó en diálogo con El País cuáles son las calles paralelas que se reformarán y cuáles cambiarán su flecha.

Ajustes en paralelas a 8 de Octubre: cambios de flecha y nuevo par vial

Si bien restan detalles por definir, la IMM se inclina por hacer cambios en varias paralelas a 8 de Octubre y 18 de Julio y también en una calle de Tres Cruces, donde estará la estación donde se unirán —o separarán, según el sentido— ambas líneas de ómnibus BRT.

En lo que respecta a calles alternativas para el tránsito en 8 de Octubre, está previsto que Juan Jacobo Rousseau cambie el sentido de su flecha: hoy va hacia afuera de la capital y la idea es que sea un camino hacia el Centro. En esa vía se harán algunas obras para mejorar el pavimento, igual que en Joanicó, también paralela a 8 de Octubre y que se mantendrá con destino hacia el Centro. Ambas van a conformar un "par vial" que, según Benítez, servirá como sustitución del tránsito privado que no podrá circular por el troncal. En Urquiza, que también irá hacia el Centro, se prevé "alguna intervención pero en general está en buen estado y no sería algo significativo".

El proyecto de reforma del transporte prevé que en 8 de Octubre el tránsito privado pueda circular únicamente hacia afuera, por tanto en ese sentido no habrá cambios en paralelas y los esfuerzos se concentrarán en lograr vías alternativas en el otro sentido.

Render que mostró la Intendencia de Montevideo de cómo quedaría 8 de Octubre con los ómnibus BRT Foto: Intendencia de Montevideo

Soriano, Canelones y Tres Cruces: el plan para reorganizar los accesos al Centro

En lo que respecta a 18 de Julio, "estamos proponiendo hacer obras en Colonia, Mercedes y en un pequeño tramo de Uruguay, y del otro lado vamos a priorizar Soriano y Canelones, más allá de que San José alguna intervención requiere", explicó.

Soriano, que hoy va hacia Ciudad Vieja, verá invertida su flecha y servirá para canalizar el tránsito de salida y también transporte público que no vaya por el troncal. Canelones tendrá reformas pero seguirá en el sentido hacia Ciudad Vieja.

Benítez añadió que "probablemente" se hagan reformas en Salvador Ferrer Serra, una calle que muchos utilizan como continuación de Avenida Italia hacia el Centro, al costado del shopping y terminal Tres Cruces. Además está previsto cambiar la flecha de Martín C. Martínez desde 18 de Julio hasta Uruguay, que nace en la plaza Líber Seregni. Con estas dos acciones se intentará "fomentar el ingreso por Uruguay hacia el Centro", una calle que se entiende que está "bastante subutilizada".

Render del proyecto de la IMM para reformar la avenida 18 de Julio incorporando un corredor central exclusivo para ómnibus. Foto: Intendencia de Montevideo.

Plazos y licitaciones: cuándo comienzan las obras previas a la reforma

Para las obras, que serán de repavimentación, sean las calles de asfalto u hormigón, habrá un "cronograma de licitaciones" para no hacer una sola sino que las obras se vayan ejecutando coordinadamente para evitar una saturación. Las paralelas se arreglarán y modificarán antes de que empiecen las construcciones de los troncales.

"Son más de 20 kilómetros de calles, la idea es que estas obras estén hechas antes de que comience la obra principal sobre el troncal porque ahí ya van a empezar a canalizar tránsito", dijo el jerarca de la IMM y agregó que la idea es "empezar en la primera mitad de 2027 en paralelas".

El director de Movilidad, Germán Benítez, durante la presentación del presupuesto de su departamento en la Junta Departamental Intendencia de Montevideo

Para Juan Jacobo Rousseau y Joanicó "ya estamos en el proyecto ejecutivo, la intención es licitarlas a la brevedad", confirmó. Se espera que estas obras duren entre seis y ocho meses porque "son tramos importantes de calles, no unas cuadritas".

Días atrás Gonzalo Márquez, flamante director de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, señaló que ya está resuelto casi todo lo referido a las obras en los troncales para el proyecto de reforma y que "los dos temas grandes" bajo análisis son los siguientes: si la línea que une Plaza Independencia con Zonamerica se extenderá hasta Pando porque "hay pros y contras de hacer eso", y si los recorridos se cortarán en Plaza Independencia o seguirán hasta ingresar en Ciudad Vieja.

Una vez que estén en marcha los ómnibus BRT, según Márquez otras 60 líneas de ómnibus urbanos y suburbanos tendrán "transformaciones ante el nuevo esquema". Son líneas que modificarán su recorrido y que hasta podrían sumar nuevas unidades porque hay ómnibus que actualmente van por 8 de Octubre, Avenida Italia y 18 de Julio que dejarán de hacer ese trayecto y estarán disponibles para sumar frecuencias a otras zonas.