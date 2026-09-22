Reforma del transporte: exdirector de Movilidad "enamorado del proyecto" cuestiona los cambios en 18 de Julio

El diputado Pablo Inthamoussu, quien fuera director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM) entre 2016 y 2025, dijo que siente "como un hijo" la reforma del transporte público metropolitano que desarrollará Uruguay, aunque es crítico de la solución que se adoptó para el tramo de 18 de Julio.

Inthamoussu, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) y que estuvo al frente de Movilidad durante las gestiones de Daniel Martínez y Carolina Cosse, celebró la creación de la Agencia de Transporte Metropolitano, cuyo flamante director es Gonzalo Márquez, quien trabajó junto a él cuando fue director de Transporte en la IMM. "La creación de la agencia yo la festejé como un gol ahora desde el Parlamento porque estoy absolutamente convencido de que era la mirada que había que ponerle. Teníamos sistemas entrecruzados que se solapan, vamos a dejar de tenerlos", expresó en entrevista con En Clave País.

Proyecto a 15 años y la mirada hacia la zona oeste

Consultado acerca de los plazos de las obras y de las inauguración, dijo que no le "preocupan tanto", aunque "por supuesto que un gobierno quiere inaugurar y mostrar sus logros" antes de las elecciones, que serán en 2029. Además, dijo que el gobierno nacional que lidera Yamandú Orsi junto a las intendencias de Montevideo, Canelones y San José están embarcados en "un proceso de 15 años" y que los tramos de Avenida Italia y Giannattasio, 8 de Octubre y Camino Maldonado y 18 Julio forman parte de un primer conjunto de obras, "pero la reforma tiene que continuar".

Para el diputado, la reforma debe seguir hacia el oeste. Allí "se hicieron algunas experiencias que no fueron del todo efectivas y creo que eso trancó un poco la cosa", dijo y mencionó por ejemplo el corredor de Garzón, que "tuvo sus errores".

"Quedó un poco frenado el oeste y la mirada hay que ponerla ahí", expresó y agregó que Márquez "ya está estudiando el oeste". Para eso hay que aprovechar la vía férrea que se inauguró años atrás y que se utiliza para el transporte de carga: "Yo creo que la lógica indica que tiene que volver a haber tren de pasajeros".

Con respecto a por qué se demoró una reforma de este tipo, Inthamoussu respondió que "lo que más costó fue igualar las prioridades en diferentes niveles de gobierno", porque por más que ya hubo períodos con el Frente Amplio en el gobierno nacional y en las intendencias de Montevideo y Canelones, no priorizaron los mismos temas. "Hoy se alinearon los astros" y además fue clave conseguir "el financiamiento de los organismos internacionales".

Sobre las obras, Inthamoussu reconoció que "va a haber afectaciones" en el tránsito pero en situaciones similares anteriores "se ha hecho un aprendizaje". "La metodología constructiva y planificación de esos tramos van a permitir que el tránsito funcione", afirmó. Descartó que se generen problemas mayores por nuevos atascos y resaltó que el resultado luego de las obras es importante: "Los invito a recorrer Camino Cibils, que estuvo un par de años complicada; San Martín; el túnel de Avenida Italia, hoy pasamos por ahí como si fuera lo más normal; el viaducto portuario, estuvimos dos años y medio con todo el tránsito por adentro de la ciudad".

Pablo Inthamoussu. Foto: Nahuel Arrue.

La crítica al tramo de 18 de Julio y la alternativa del túnel

Acerca de las mejoras en la velocidad en la que los ómnibus articulados de tipo BRT recorrerán la ciudad, Inthamoussu dijo que lo ideal hubiera sido hacer un túnel en 18 de Julio, como estaba previsto inicialmente pero que la IMM liderada por Mario Bergara descartó. "No va a mejorar lo que iba a mejorar con el túnel. Yo sigo estando absolutamente convencido de la conveniencia de haber construido ese túnel. Tengo la plena convicción de que esa es la obra que habría que haber realizado", afirmó.

"Con el soterramiento quedaba la superficie mucho más segura y prácticamente peatonal. Pero pasado, pisado. Ya está laudado", sostuvo. De todas formas, dijo que el tramo de 18 de Julio "son tres kilómetros de 50" que en total se reformarán para los ómnibus BRT y que sigue "absolutamente enamorado del proyecto".

Así quedaría 18 de Julio con la reforma presentada por la IMM. Foto: IMM.

"Me animo a decir que esta reforma del transporte está a la altura de la reforma tributaria y de la salud que hizo el primer gobierno del Frente Amplio. Son reformas que modifican para siempre, en este caso el transporte público", concluyó.