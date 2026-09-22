Las dos dudas clave a resolver para los ómnibus BRT y cuánto se reducirá el tiempo de viaje en 18 de Julio

Gonzalo Márquez, flamante director de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, recientemente creada para proyectar la reforma con los ómnibus BRT, explicó cuáles son los "dos temas grandes" que aún quedan por resolver y detalló de cuánto será la mejora en la velocidad por 18 de Julio, pese a que finalmente se optó por no construir un túnel.

Márquez explicó que el proyecto en general busca "mejorar el funcionamiento de la totalidad del sistema" y no solamente lo que ocurre en los dos troncales principales que se reformarán: desde Plaza Independencia hasta El Pinar y desde Plaza Independencia hasta Zonamerica. Esto se hará con dos líneas que confluirán en 18 de Julio y se separarán —o unirán, según el sentido de circulación— en la zona de Tres Cruces.

El director de la agencia, integrada por representantes del gobierno nacional y de las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, contó en Aire Rico (FM Del Sol) que hay "otros componentes igualmente importantes" en el proyecto, "como el resto de las líneas que se conectan" con los corredores y que también tendrán modificaciones.

"Está planteado un cambio de una envergadura como jamás ha vivido el sistema de transporte. Las intervenciones tienen un planteo muy claro que es mejorar todos los atributos deseados por las personas para el transporte público. El foco está en tres aspectos: frecuencia, tiempo de viaje y previsibilidad", indicó y añadió que la reforma no solo será de infraestructura sino también de operación para "reestructurar líneas y terminar con los solapes de líneas que hay hoy, que son componentes de ineficiencia y enlentecimiento".

Márquez señaló que los corredores están básicamente resueltos en el proyecto y que "los dos temas grandes" bajo análisis son los siguientes: si la línea que une Plaza Independencia con Zonamerica se extiende hasta Pando porque "hay pros y contras de hacer eso", y si los recorridos se cortan en Plaza Independencia o siguen hasta ingresar en Ciudad Vieja.

"Las modelaciones primarias que tenemos nos dan que en el caso de la línea de 8 de Octubre en hora pico va a haber entre 25 y 30 frecuencias por hora, con un intervalo de dos minutos o dos minutos y medio, y en Avenida Italia unas 15. Eso quiere decir que la convergencia en 18 de Julio da unas 40 frecuencias por hora. Esas son innecesarias que ingresen en Ciudad Vieja porque sería una sobreoferta sin sentido. En el caso de que la definición fuera una continuidad (para ingresar al casco histórico), quizás sean unas 15 las frecuencias por hora las que ingresarían, habría que ver si de un corredor o de otro. Otra opción es que ambas líneas tengan destino Plaza Independencia y se genere un transbordo para quienes quieran culminar en Ciudad Vieja", detalló.

Cuánto se reducirá el tiempo de viaje en 18 de Julio con la reforma del transporte público

Márquez fue consultado sobre cuánto se reducirá el tiempo de viaje en transporte colectivo por 18 de Julio, dado que finalmente se optó por no construir un túnel y los BRT circularán a nivel de superficie, aunque con corredores exclusivos, menos paradas y semáforos que priorizarán su andar.

El especialista rechazó que el tiempo de viaje luego de la reforma siga siendo el mismo que el actual. En resumidas cuentas, contó que desde Bulevar Artigas hasta Plaza Independencia el promedio de viaje en ómnibus hoy es de 23 minutos y que podría reducirse a 15, 16 o 17 minutos

Según dijo, "la velocidad hoy del transporte público en 18 de Julio es la más baja de todo el sistema y está entre 10 y 11 kilómetros por hora" en promedio pero mejorarán cuatro factores que aumentarán esta velocidad. Uno de ellos es el del tiempo de ascenso a las unidades, ya que hoy las personas ingresan todas por la misma puerta delantera y pagan el boleto dentro del ómnibus; en paradas como las de Convención o Yaguarón pueden subir hasta 15 o 20 personas que tardan en promedio "entre dos segundos y medio y tres" cada una, lo cual hace perder "un ciclo entero semafórico". No obstante, "por efecto del proyecto, las personas dejan de entrar por puerta delantera porque habrán validado su boleto antes (en las paradas) y cuando vengan las unidades van a poder acceder por cuatro puertas anchas que permiten el ascenso y descenso simultáneamente. Eso baja de tres segundos a 0,3 segundos por pasajero. Hay una diferencia significativa", señaló.

Otro punto clave es la circulación exclusiva por el corredor, que hoy no ocurre. Otro es la "semaforización inteligente" que se aplicará para dar prioridad a los BRT. El cuarto es la disminución de las paradas: "Hoy en 18 de Julio hay 8 paradas por sentido y pasás a seis, hay menos tiempo de detención".

Con respecto a las personas que deben cruzar la principal avenida de Montevideo, dijo que disminuirán el tiempo de espera pese a que los semáforos priorizarán el transporte público. Esto porque "el transporte público va a ser racionalizado" y en vez de "130 o 140 ómnibus por hora" pasarán a 40.

Gonzalo Márquez, director de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano. Estefanía Leal

Líneas de ómnibus serán modificadas y sumarán más unidades con la reforma del transporte

Márquez sostuvo que otras 60 líneas de ómnibus urbanos y suburbanos tendrán "transformaciones ante el nuevo esquema". Son líneas que modificarán su recorrido y que hasta podrían sumar nuevas unidades porque hay ómnibus que actualmente van por 8 de Octubre, Avenida Italia y 18 de Julio que dejarán de hacer ese trayecto y estarán disponibles para sumar frecuencias a otras zonas.

También cambiarán aspectos regulatorios del sistema de transporte público como "la lógica de remuneración a las empresas", a las cuales hoy se les paga "por boleto" y se les pasará a pagar "por hora de servicio sujeto al cumplimiento de estándares de calidad".

"La competencia es una fuerza mejoradora de una cantidad de cosas en determinados mercados, no en el transporte público. La competencia dentro del transporte público urbano y suburbano no es una fuerza impulsora de mejoras", sentenció.

El operador de las líneas que irán por los troncales será único. Se espera lograr la conformación de un "consorcio entre las empresas que actualmente operan esos recorridos" para que entre ellas se distribuyan el trabajo.