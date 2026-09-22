Taxis de Montevideo realizarán paro este jueves: en rechazo a "recorte salarial" y retiro de mamparas

El Sindicato Único Autónomo de Trabajadores del Taxi (Suatt) comunicó que realizará un paro de actividades el próximo jueves a partir de las 9:00 horas, con la consigna “por la vida y el salario”.

En simultáneo habrá una marcha convocada desde el local sindical (en Clemente César 2291) hasta la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) y también hacia la Junta Departamental de Montevideo con dos reclamos respectivamente: rechazo a un “recorte salarial" y a la iniciativa de la patronal de retirar las mamparas de los taxis.

El secretario de Organización del Suatt, Damián Fernández, indicó a El País que la movilización se resolvió en el marco de una negociación “bastante trancada” en esta ronda de los Consejos de Salarios.

Afirmó que la Gremial del Taxi (Cpatu) está poniendo sobre la mesa propuestas que “realmente son chicanas”, como que “no pueden pagar el Salario Mínimo Nacional" y la idea de implementar un sistema similar al de Argentina, donde los choferes de los taxis alquilan los vehículos que utilizan para trabajar.

Fernández también aseguró que se está buscando retirar los viáticos de $237 por jornal trabajado y recordó el impulso de la gremial de retirar las mamparas de los coches, planteo que el sindicato rechaza.

“Planteamos esta movilización para reclamar que el salario sea acorde a la tarea y que no haya recortes en las condiciones de trabajo, y menos en el salario”, manifestó.

Taxi con mampara. Foto: archivo El País

La propuesta de la mampara

Cpatu presentó en el pasado mes de agosto un modelo de taxi sin mampara, algo “opcional” al trabajador. "Estamos iniciando ese camino de reconversión del taxímetro, para dar un servicio acorde", sostuvo en diálogo con El País el secretario de la gremial, Enrique Mera.

A su entender, desde que se encuentra vigente la mampara "han habido cambios" con respecto a la modalidad de cobros. Estos cambios "hacen posible que el taxi hoy pueda trabajar con mampara de forma opcional, dependiendo de la zona y si se trabaja por aplicación", detalló.

Modelo de taxi sin mampara presentado este viernes. Foto: cedida a El País.

En ese sentido, dijo que "en la medida que ya no hay casi efectivo en el taxi", ellos pueden "desempeñar la función y brindar el servicio con taxis que no tengan mampara".