Gremial del Taxi actualiza su app para permitir pagos desde el celular y pide uso opcional de la mampara

La Gremial Única del Taxi (Cpatu) anunció que el próximo viernes lanzará una actualización de la aplicación “Voy en Taxi”, que permitirá a los clientes pagar su viaje desde el celular antes de ascender al vehículo.

Al igual que otras plataformas para traslados particulares, como Uber o Cabify, se habilitarán opciones de pago con tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago.

La medida "iría en favor de la seguridad de los usuarios, así como de la competencia del taxi con el resto de plataformas", dijo a El País el presidente de la gremial, Óscar Dourado.

En ese sentido, el lanzamiento será acompañado por una convocatoria en el local del gremio sobre la Avenida Burgués 3143 y un pedido a la Intendencia de Montevideo (IMM) para que los choferes y dueños de los taxis puedan retirar la mampara de seguridad si así lo acuerdan y desean.

Apps con “privilegio”

Dourado comentó que desde la IMM “no están en contra” de que el uso de mampara sea opcional, pero que se debe seguir haciendo “fuerza” para lograr que efectivamente se elimine la exigencia porque reduce de forma “innecesaria” la seguridad del usuario.

Mampara: Patronal quiere sacarla; sindicato defiende su uso Foto: Archivo El País

En una nota dirigida al director de Movilidad Urbana, Germán Benítez, la gremial argumentó que “la mampara obstaculiza la eficiencia de los airbags que traen los vehículos nuevos y no permite el goce del aire acondicionado” a los clientes.

Añadieron que “más del 90% de lo recaudado en una jornada de trabajo es sin efectivo” desde que se introdujo el pago electrónico con POS, lo que hizo que “desaparezca” la rapiña violenta a los conductores.

Esa modalidad de pago, sumada a la que ahora se anuncia para la aplicación, dejaría a los taxis en igualdad de condiciones que los vehículos que funcionan mediante plataformas, entienden desde la gremial.

Aplicación Voy en Taxi. Foto Archivo El País.

“Los autos de App que realizan nuestra misma tarea sufren los mismos riesgos y no se le impone esta barrera con el usuario, lo que les permite estar en una situación de privilegio que hoy no tiene justificación alguna”, reclamaron, entendiendo que la mampara genera una pérdida de clientes.

Por su parte, Dourado subrayó que quitar la mampara sería accesibilizar un mejor servicio para quienes no pueden pagar un viaje sin ella mediante otras aplicaciones, que tienen tarifas dinámicas por demanda.

En caso de que se levante la exigencia, la app de Voy en Taxi comunicaría al usuario si el vehículo que se ofrece viene o no con mampara. “La elección tiene que ser también de quien paga el servicio”, opinó Dourado.

El asunto de la mampara genera discusión hace tiempo, con opiniones opuestas desde el Sindicato del Taxi (SUATT).

El año pasado, el entonces candidato a intendente Martín Lema propuso revisar esa obligatoriedad, a lo que recibió un fuerte rechazo de los trabajadores que entienden que la barrera "es una cuestión de vida o de muerte" porque los deja más expuestos ante situaciones violentas.