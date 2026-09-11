Joven que viajaba en taxi fue asesinado de varios disparos: delincuentes abordaron vehículo en dos motos

Un hombre fue asesinado de varios disparos en el barrio Ituzaingó durante la madrugada de este viernes, según informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado. El homicidio ocurrió cerca de las calles Los Jockeys y Camino Corrales.

De acuerdo a la información policial, el sistema ShotSpotter detectó varios disparos de arma de fuego en la zona cerca de las 00:29. Al llegar a la esquina, los efectivos encontraron a un hombre acostado en la calle con heridas de arma de fuego, junto a un taxi, que también tenía varios daños por los disparos.

Patrullero de Policía Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

La Policía entrevistó al taxista, que explicó que el pasajero había subido en el intercambiador Belloni. Cuando llegó a la esquina de Los Jockeys y Camino Corrales dos motos abordaron el vehículo por los costados y sus conductores dispararon varias veces contra la víctima.

Cerca de las 00:53 personal médico que asistió al lugar constató el fallecimiento de la víctima, que fue identificada como un joven de 21 años, sin antecedentes penales. En la investigación trabaja personal de la Zona III y de la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, que dispuso varias diligencias para poder aclarar lo ocurrido.

Destruyeron lomos de burro construidos por delincuentes en Malvín Norte: hay un detenido

La Policía realizó el pasado jueves un operativo en conjunto con autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) en Malvín Norte, donde se destruyeron lomos de burro irregulares. También hubo un detenido y se incautaron un arma de fuego y varios vehículos.

Según informó en ese entonces la Jefatura de Policía de Montevideo, del procedimiento —que tuvo lugar en la calle Boix y Merino—, participaron más de 40 efectivos. En el lugar se establecieron puntos de control y se realizó patrullaje, así como registros de personas y vehículos. Además, se desplegaron seis móviles, un blindado, un camión y 11 motos.

Desde la dependencia policial resaltaron que el operativo permitió identificar a 52 personas y registraron un total de 48 vehículos. En cuanto al detenido, se trata de un joven de 24 años, quien atentó contra funcionarios policiales tras provocar daños a un móvil policial.

Paralelamente, se realizaron 19 espirometrías, todas con resultado negativo. Por otro lado, se aplicaron 30 multas de tránsito.