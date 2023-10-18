Sindicato del taxi se opone a retirar las mamparas de los vehículos "en una sociedad cada vez más violenta"

Redacción El País

El Sindicato Único y Autónomo de los Trabajadores del Taxi (Suatt) sostiene que la mampara es un "elemento de seguridad de vital importancia" ya que previo a su colocación eran asesinados nueve taxistas en promedio por año. Los trabajadores nucleados en este sindicato aseguran que en la actualidad aún "no están dadas las condiciones" para eliminarla.

"Entendemos que la sociedad ha cambiado y que se cuenta con elementos de seguridad y trabajo tecnológicos que en aquel momento no existían, pueden ser analizados, pueden ser valorados. Sin embargo, entendemos que no se reúnen las condiciones en una sociedad cada vez más violenta para eliminar la mampara", comunicó el sindicato en un texto en el que aseguran que "de la misma forma que sostuvimos hace ya varios años que una huelga puso la mampara y una huelga la va a defender".

Pese a la postura en contra de los trabajadores, la discusión sobre si dejar la mampara o no surgió a raíz del siniestro de tránsito que provocó graves lesiones al periodista Darío Kneubuhler, allí surgió el debate y hoy la Gremial Única del Taxi y la Cámara de Transporte del Uruguay anunciaron que enviarán una carta a la Intendencia de Montevideo (IMM) y a la Junta Departamental para solicitar una serie de cambios en su colocación.