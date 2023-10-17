"No hay libertad”: Salgado, Dourado y emergencistas piden que mampara deje de ser obligatoria en taxis de Montevideo

Redacción El País

En promedio, cada día tres pasajeros de taxi deben ser atendidos por lesiones ocasionadas por la mampara, que desde 1994 es obligatoria en Montevideo para separar al chofer de los usuarios. La situación es tan frecuente que cada centro de emergencia tiene un protocolo de atención específico para estos pacientes.

Traumatismos encefalocraneanos, faciales y de columna vertebral son las lesiones que los emergencistas están más acostumbrados a ver al atender a las víctimas de estos accidentes de tránsito, aseguró a El País el doctor Blauco Rodríguez, secretario de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas. Estos siniestros, además, suelen darse “a muy baja velocidad”, dentro de los límites de circulación permitidos por la Intendencia de Montevideo, según el especialista.

La mampara tiene larga data en la capital. Se instaló obligatoriamente en 1966, en 1975 se flexibilizó el criterio -siendo optativa- y volvió a ser un requisito en 1994, ante el aumento de robos y rapiñas a taximetristas, cuando el único método de pago era el efectivo.

Si bien el reclamo para eliminar la obligatoriedad de la mampara ha estado intermitentemente sobre la mesa en estas casi tres décadas, el accidente que sufrió el comunicador Darío Kneubuhler la semana pasada -por el que debió ser hospitalizado- reactivó el pedido con mayor insistencia.

Consultados por El País, tanto los empresarios Juan Salgado y Óscar Dourado, como expertos en seguridad vial, médicos y ediles de la oposición capitalina, marcaron la necesidad de que la comuna de Montevideo revise la medida.

En tanto, desde la IMM no hicieron declaraciones, pero facilitaron un informe de 2015 donde se concluyó que “con la información disponible, no se logró establecer la incidencia” de la mampara en la morbimortalidad de los accidentados.

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“Tres actores claves” -la IMM, el Suatt y el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu)- plantearon entonces que la mampara “debía continuar instalada”, pero a la vez aumentar la distancia entre ella y el pasajero para dar mayor seguridad y confort.

“Mantener la mampara hoy, sin ningún tipo de explicación y sin ver cuál es la realidad de Montevideo, realmente es muy injusto desde el punto de vista comercial”, indicó a El País Juan Salgado, presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay.

El empresario señaló que “está claramente demostrado” que la herramienta “no ha evitado situaciones de violencia, pero sí ha generado muchísimos accidentes”.

Entre otras consideraciones negativas, la Fundación Gonzalo Rodríguez reseñó ayer que, incluso si se usa el cinturón de seguridad, el golpe de la cabeza contra la mampara es “prácticamente inevitable”.

Para Salgado, las 19 intendencias deberían acordar que la mampara sea optativa en cada departamento. Su opinión es compartida por Óscar Dourado, presidente de la Cpatu, a pesar del respaldo que esta cámara dio en 2015, según el documento reseñado por la comuna. El empresario aseguró que han hecho “innumerables planteos” en la Junta Departamental y ante autoridades municipales para eliminar la obligatoriedad de la mampara.

Dourado entiende que, ante el incremento de los pagos electrónicos, los taxistas están en una posición de desventaja frente a su principal competidor: las aplicaciones de transporte como Uber y Cabify. “Si no se les impone a ellos, ¿por qué se le sigue exigiendo al taxímetro algo que en su momento fue pensado para el trabajador, pero que hoy no se necesita e incomoda mucho al usuario?”, planteó.

Según el registro de la gremial, 70% de los viajes se abonan por medios electrónicos. Por lo tanto, Dourado consideró que el principal fundamento de la mampara -evitar el robo violento de las recaudaciones- dejó de tener sentido. Además, adelantó que la próxima semana habilitarán la posibilidad de pagar el viaje mediante transferencia bancaria y dijo que esperan poder incorporar sus servicios a la tarjeta STM, que dentro de poco se podrá cargar de forma electrónica.