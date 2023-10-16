Dourado: “Hoy no es necesario” que haya mamparas en los taxis y “no ayuda al trabajador en la seguridad”

Redacción El País

El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, sostuvo que “hoy no es necesario” que haya mamparas en los taxis y “hoy no ayuda al trabajador en la seguridad”.

La pertinencia de las mamparas en los taxis volvió a instalarse en el debate tras el choque sufrido por el periodista de Canal 4 Daro Kneubuhler. Dourado dijo en Telenoche (Canal 4) que la opinión pública va a hacer que cambie la normativa, vigente desde 1994, para “que deje de ser de uso obligatorio y pase a ser opcional”.

“Somos el único servicio de taxi en el país que tiene en forma obligatoria el uso de un elemento que ya no tiene sentido. El taxímetro cobra con 23 formas distintas de crédito”, aseguró Dourado.

El presidente de la gremial de taxi comentó que están “seguros de que no es necesario tener un elemento que en su momento se pudo haber interpretado como de seguridad”. “Nunca estuvo de acuerdo la gremial de taxi en eso. Respetamos las decisiones que toman los gobiernos municipales y quienes a nosotros nos regulan. En este momento tenemos que cambiar, porque lo permanente es el cambio”, añadió.

Mientras, el Sindicato del Taxi se manifestó en contra de la propuesta de la patronal de que la mampara sea opcional. Juan Dabadie, del sindicato, dijo a Telenoche que la mampara es “un elemento vital”. “La postura nuestra data desde la implementación de la mampara en 1994. Desplegamos una larga y dura lucha para su instalación y se llevó adelante”, aseguró.

“No una mera consigna el hecho de definir que para nosotros la mampara es la vida”, acotó el dirigente sindical