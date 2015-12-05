La mampara no redujo rapiñas y aumentaron lesiones graves

Informe de la Unasev admite que la mampara debe permanecer, pese a la siniestralidad.

Cada año, unos 3.200 taxis participan en siniestros de tránsito en Montevideo, de acuerdo con datos de FAR, la compañía que asegura solo a la mitad de la flota. Esa cifra representa, en promedio, casi 9 accidentes por día.

El número de heridos leves y graves en siniestros de tránsito protagonizados por vehículos con taxímetro ha tenido un crecimiento constante en los últimos 3 años. Los graves aumentaron un 15% anual. Un promedio de más de 200 conductores y más de 300 pasajeros se lesionaron por año.

Los datos fueron expuestos en una comisión multisectorial convocada por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para elaborar un informe sobre las mamparas en los taxímetros, de la que participaron delegados de la IMM, de la Patronal del Taxi, el sindicato, la Jefatura de Policía de Montevideo y asociaciones especializadas en temas de seguridad vial.

El informe final, que fue divulgado ayer, dejó sentado que las mamparas se seguirán utilizando en los taxis de Montevideo (en el interior no se usan; tampoco en países de la región, como Brasil, Argentina o Chile).

Los aportes de los distintos organismos involucrados -la IMM, la Jefatura de Policía y las gremiales de taxis- no permitieron establecer “por falta de información disponible”, la incidencia de la mampara en lesiones o muertes de pasajeros. Pero varios registros estadísticos, sobre accidentes y rapiñas que involucran a taxistas, fueron estudiados en las cuatro reuniones celebradas en los últimos meses.

En tribunales.

La compañía FAR, que tiene unos 1.500 automóviles con taxímetro asegurados, aportó algunos datos relevantes, como ser que de 4.800 siniestros anuales que atienden, 3.200 pertenecen a taxis de Montevideo.

Solo en esta compañía se han recibido 38 juicios por lesiones de pasajeros de taxímetros de Montevideo, desde el año 2010 hasta la fecha. No se pudo discriminar la incidencia de la mampara en los indicadores aportados.

Desde 2010 hasta fines de 2014, se pagaron $ 15 millones (US$ 625.000) por 13 de 38 juicios, aunque los reclamos ascendieron a $ 80 millones (U$S 3 millones). Las sentencias por daño moral van de US$ 3.000 hasta US$ 22.000.

Por seis fallecidos se pagaron $ 6,6 millones (US$ 275 mil). FAR desembolsó $ 9 millones (US$ 375 mil) por dos pasajeros que sufrieron lesiones permanentes. Se indemnizó por acuerdo previo (sin llegar a instancia judicial) a 80 lesionados, abonándose $ 6,6 millones.

La Intendencia de Montevideo fue demandada directamente solo en tres oportunidades, por casos de lesiones de usuarios de taxis. La justicia eximió a la comuna en cada situación de toda responsabilidad, aunque es quien autorizó la instalación de mamparas y está obligada a la fiscalización de los taxis.

Lesiones.

Entre las lesiones que se han multiplicado por las mamparas figuran los traumatismos maxilo-faciales. También se registraron daños cervicales, heridas en rodillas, pérdida de dientes, lesiones de brazos y pelvis, y traumatismos cráneo-faciales. Aun usando el cinturón, el impacto contra la mampara provocó casos de separación del cráneo de la cara.

Cirujanos bucomaxilofaciales han ya dado varios testimonios de intervenciones que demandaron el alambrado de mandíbulas para unir las partes desprendidas por múltiples fracturas.

Mamparas y robos.

Para reducir la ola de rapiñas y ataques por la espalda a los taxistas, en 1994 terminó de instalarse las mamparas en la flota de 3.000 taxis. Pero la protección no redujo los asaltos.

En 2013 hubo 466 denuncias de taxistas rapiñados; en 2014 la cifra ascendió a 1.012 (un aumento de 117%). Con mampara o sin ella, lideran en la lista de conductores de vehículos asaltados.

Los automovilistas particulares denunciaron 432 rapiñas en 2013 y 717 en 2014, mientras que el mismo delito contra ómnibus generó 484 denuncias en 2013 y 404 en 2014. Las víctimas ciclistas, entre 2013 y 2014, pasaron de 190 a 229.

Confort y salud.

Con la llegada de Uber y sus vehículos que ofrecen mayor confort y seguridad para los pasajeros que viajan en los asientos traseros, la eliminación de la mampara pasó al orden del día de los transportistas.

En el informe final del grupo de trabajo, que analizó las mamparas y también los sistemas de retención infantil (SRI) en los taxis de Montevideo, las asociaciones civiles especializadas en seguridad vial expusieron sus puntos de vista. La Fundación Gonzalo Rodríguez, que promueve el uso obligatorio de la sillas de retención infantil, se enfrenta en Montevideo a la extraordinaria circunstancia de que esas sillas, con las mamparas en los modelos de autos actuales, no son viables.

Otras dos asociaciones, Ancosev (Asociación Nacional de Consumidores por la Seguri-dad Vial) y Latin NCAP, que evalúa la seguridad de los vehículos, plantearon el retiro de la mampara. El sindicato de taxistas (Suatt) y la IMM sostienen que la mampara debe mantenerse y la patronal -tras el arribo de Uber- evalúa retirarla.

Carlos Silva, del Suatt, expresó que si se tomara la de-cisión de quitar- la, el sindicato irá a la huelga. Para Silva, “el problema no es la mampara sino el tamaño de los autos”.

El único consenso que se desprende del informe guaerda relación con las líneas de acción a implementar para mitigar la cantidad y gravedad de las lesiones de los pasajeros.

Quedó a estudio el desarrollo de “un nuevo modelo de vehículo con taxímetro” y posibles soluciones para aumentar “la distancia entre mampara y pasajero”.

El informe final recomendó a la Intendencia de Montevideo “derogar el decreto departamental que exime del uso del cinturón (de seguridad) a los taximetristas después de las 22 horas, pues se contradice con la Ley N° 18.191”.

También recomendó a la IMM “fiscalizar las disposiciones vigentes referentes a las dimensiones del habitáculo trasero” del taxi, cosa que no parece haberse hecho hasta ahora.



SABER MÁS Desastres y omisiones AUMENTAN LESIONES DE MAXILARES En la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el año pasado se tenía el dato de que había habido un aumento de 400% en los traumatismos maxilo-faciales de pasajeros que viajaban en asientos traseros de los taxis. La fuente era y es incuestionable: los estudios realizados por el cirujano Daniel Kertesz y la Sociedad Uruguaya de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial. La mampara generó un patrón de lesiones que antes no era frecuente. INCREMENTO DE RAPIÑAS A TAXISTAS En 1994, que fue el año en que se instaló la mampara en los taxis, se reportaron 384 rapiñas a taxistas en Uruguay. El año pasado la cifra trepó a 1.024, el mayor registro de denuncias reportadas en los informes del Ministerio del Interior. Desde el año 2000, las rapiñas denunciadas fluctuaron entre 387 (2004) y 857 (en 2002). Aunque los datos del Ministerio del Interior reflejan la realidad en todo el país, en Montevideo se produce casi el 80% del total de las rapiñas. VIAJAR EN TAXO TRIPLICA EL RIESGO Manuel Dafonte, vicepresidente de la Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial (Ancosev), dijo a El País que “viajar en taxi es dos o tres veces más riesgoso que hacerlo en otros automóviles”. La mampara que quiso mejorar la seguridad de los conductores termina afectando a los pasajeros. Para darle protección a los choferes piensa que debe eliminarse el efectivo y pasar al pago del viaje por medios electrónicos. RECLAMAN ENSAYOS DE CHOQUES La asociación Latin NCAP, que entre sus fundadores en América tuvo al Automóvil Club del Uruguay y es hoy presidida por la Fundación Gonzalo Rodríguez, también se opone a la mampara y alienta a que las autoridades apliquen regulaciones exigidas por la ONU. La Intendencia de Montevideo no hizo nunca ensayos de choque para validar las mamparas de los distintos modelos de taxis. Latin NCAP y Ancosev recomiendan que se haga.



Firma que asegura a mitad de flota tramita unos 3.200 accidentes de taxi al año.

BANDERA LIBRE PARA LOS SINIESTROSJUAN ESTOLARI