Taxi, ¿con o sin mampara? Cámara de Transporte y Gremial piden que los usuarios puedan optar

Redacción El País

La Gremial Única del Taxi y la Cámara de Transporte del Uruguay anunciaron que enviarán una carta a la Intendencia de Montevideo (IMM) y a la Junta Departamental para solicitar una serie de cambios en la colocación de la mampara, herramienta de seguridad antirrobos que volvió a estar en el ojo de la tormenta en los últimos días a raíz del siniestro que provocó lesiones al periodista Darío Kneubuhler.

El presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, dijo en rueda de prensa que buscarán mayor "igualdad" y "libertad". Igualdad en el sentido de que en los 19 departamentos se aplique la misma decisión sobre las mamparas, y libertad en el sentido de que cada taxi lleve o no ese acrílico.

"En muchos casos el propio dueño del taxi trabaja en el taxímetro", dijo y agregó que, en esos casos, no debería necesitar consultar a nadie para retirarla, y en caso de que otra persona haga los recorridos con su vehículo, podría acordarlo con ella. También piden que en los servicios telefónicos los usuarios puedan optar por pedir un taxi con o sin mampara.

"Los elementos de seguridad por los cuales la mampara indiscutiblemente fue bien puesta en el año 1994, hace treinta años atrás, hoy ha cambiado mucho la situación. Lo que está más a la vista es que más del 75% del dinero hoy no está arriba del taxi, desapareció por lo medios de pago", señaló Salgado.

Óscar Dourado, Juan Salgado y Nani Rodríguez en conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé/El País

El presidente de la gremial del taxi, Óscar Dourado, dijo a su turno que el sistema de pago electrónico implementado en los taxis ha servido para dar "mayor transparencia a la relación del usuario con el servicio", además de "mayor efectividad" y "ha hecho que prácticamente desaparezca el efectivo". Según manifestó, al igual que Salgado, "el 75% de las transacciones" se hacen con medios electrónicos, y la semana que viene se implementará por primera vez el pago por transferencia bancaria por intermedio del teléfono celular.

"Estamos cambiando y no nos tiene que sorprender el cambio, tenemos que subirnos al cambio", dijo y agregó que "si bien la mampara tuvo por objetivo proteger al trabajador porque toda las transacciones eran en efectivo", las rapiñas han disminuido producto de que se maneja menos dinero en la actualidad.

"Pedimos que la mampara sea opcional para el trabajador y que también pueda elegir el ciudadano el servicio que quiere", añadió.

De la conferencia de prensa de las cámaras empresariales también participó la Fundación Gonzalo Rodríguez, cuya presidenta, María Fernanda Rodríguez, dijo que este "es el punto final de la mampara" para poner el foco en la seguridad de los usuarios.

Óscar Dourado, presidente de la Patronal del Taxi. Foto: Leonardo Mainé/El País

Sindicato del taxi dice que "no están dadas las condiciones para eliminar la mampara"

De parte del sindicato de trabajadores del taxi, en tanto, se expresó en un comunicado que "no están dadas las condiciones para eliminar la mampara", por considerarse "un elemento de seguridad de vitar importancia" para los choferes. "Basta recordar que, previo a su colocación, asesinaban en promedio a nueve trabajadores por año mientras que al día de hoy esta cifra ha disminuido a un promedio menor de un trabajador por año", indicaron.

En este sentido, y si bien reconocen que hay elementos tecnológicos que permitieron avances como el pago electrónico, hoy "no se reúnen las condiciones en una sociedad cada vez más violenta para eliminar la mampara".

También, sin mencionar a nadie en particular, cuestionaron las declaraciones que "de forma muy liviana" piden eliminar el acrílico, sin tener en cuenta que les ha "salvado la vida en innumerables ocasiones".

Para terminar, los trabajadores reiteraron su intención de "trabajar por un mejor servicio" pero "a la par de un mejor salario y condiciones".