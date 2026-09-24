OSE realiza un corte de agua en Montevideo este jueves 24 de setiembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este jueves 24 de setiembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hace trabajos de mejoras y reparación en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Leopardi, Manuel Espinosa, Pérez Gomar, Solano López y Ramos.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Buceo.

El corte de agua no tiene una hora de comienzo especificada en el comunicado y se extenderá hasta las 12:00 del mismo jueves 24 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Agua de la canilla corriendo. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.