Encontraron un cuerpo con heridas de arma de fuego en Rivera: podría ser un hombre de 33 años desaparecido

Efectivos de la Jefatura de Policía de Rivera encontraron este jueves el cuerpo sin vida de quien podría ser Jefferson Rodrigo Nogueira Alvez, reportado como ausente el pasado domingo por su familia en la Seccional 1º.

El hallazgo se produjo luego de que, tanto la investigación policial como la de Fiscalía, arrojara indicios de que el uruguayo de 33 años podría encontrarse en una zona descampada del barrio riverense La Colina.

Utilizando drones policiales en el lugar -cercano al camino Líber Seregni, que conduce al barrio Mandubí- y desplegando efectivos de varias unidades de la Jefatura, el cuerpo pudo finalmente ser localizado en el área sospechada.

Según la información primaria, Nogueira presentaba signos de violencia, con heridas compatibles con disparo de arma de fuego. Estaba oculto entre la vegetación, añadieron fuentes policiales a El País.

Se continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, señaló la Jefatura de Rivera.