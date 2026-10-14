Un recluso brasileño asesinó a otro uruguayo tras riña con cortes carcelarios en el exComcar

Un recluso de 25 años fue asesinado este martes en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), durante una riña con otro privado de libertad.

La víctima es de nacionalidad uruguaya mientras que el homicida es brasileño, informaron fuentes de la investigación a El País.

El asesinato ocurrió sobre las 8 de la mañana en el módulo 6 del centro penitenciario, luego de un control policial.

Al finalizar la revisión, los dos hombres comenzaron a pelearse con cortes carcelarios. A raíz de las heridas fueron trasladados a enfermería donde se constató el fallecimiento de uno de ellos.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de Primer Turno, Sabrina Flores.