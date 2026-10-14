Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Un recluso brasileño asesinó a otro uruguayo tras riña con cortes carcelarios en el exComcar

El homicidio del hombre de 25 años ocurrió el martes de mañana en el módulo 6 de la prisión, tras un control policial; el caso está siendo investigado por la fiscal Sabrina Flores.

El País
El País
14/10/2026, 16:20
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ex Comcar. Giancola estaba preso en el módulo 8, destinado a aquellos reclusos que no están condenados.
Entrada del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, ex Comcar.
Foto: Estefanía Leal

Un recluso de 25 años fue asesinado este martes en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), durante una riña con otro privado de libertad.

La víctima es de nacionalidad uruguaya mientras que el homicida es brasileño, informaron fuentes de la investigación a El País.

El asesinato ocurrió sobre las 8 de la mañana en el módulo 6 del centro penitenciario, luego de un control policial.

Ministerio del Interior deberá pagar US$ 25.000 a víctima de incendio intencional en el ex Comcar

Al finalizar la revisión, los dos hombres comenzaron a pelearse con cortes carcelarios. A raíz de las heridas fueron trasladados a enfermería donde se constató el fallecimiento de uno de ellos.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de Primer Turno, Sabrina Flores.

El avance de las ocho “medidas urgentes” que aplicó Interior para el Comcar con una inversión de US$ 3 millones

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
ComcarCárcelesINRpolicia
Te puede interesar