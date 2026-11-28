Los candidatos a la Presidencia del Gobierno español Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) ejercerán su derecho al voto en los comicios generales de este domingo en colegios electorales de Madrid, mientras que la aspirante Ada Colau (Frente Amplio) lo hará en Barcelona.

El socialista Sánchez, actual presidente del gobierno y candidato a la reelección, ejercerá su derecho al voto en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, de forma que acudirá al mismo centro de votación que en las elecciones generales de 2023, cuando fue acompañado por su esposa, Begoña Gómez.

El conservador Feijóo, líder del Partido Popular (PP), depositará su papeleta en el colegio Ramiro de Maeztu, ubicado en el distrito madrileño de Chamartín.

Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal son los protagonistas de esta campaña electoral. Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal son los protagonistas de esta campaña electoral.

Por su parte, Abascal, candidato del partido de extrema derecha Vox, votará en el colegio Pinar del Rey, en el distrito de Hortaleza, también en la capital española.

Colau, candidata del izquierdista Frente Amplio, tiene previsto votar en el Institut La Sedeta de la Indústria, en la ciudad de Barcelona, de la que fue alcaldesa.

Candidata del Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre en España, Ada Colau. Foto: EFE

Previa de las elecciones en España

España vive este sábado la jornada de reflexión previa a las elecciones generales, en la que los partidos no pueden realizar actos de campaña ni difundir propaganda para solicitar el voto, y que los candidatos a la Presidencia del Gobierno suelen aprovechar para pasar en familia o realizar actividades lúdicas.

Más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas este domingo y, de ellos, 1,6 millones podrán ejercer por primera vez su derecho al sufragio para elegir unas nuevas Cortes y decidir el color del próximo Gobierno.

EFE